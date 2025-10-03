Hoài Lâm hội ngộ Hoài Linh ở đền thờ Tổ

Đông đảo nghệ sĩ Việt đã có mặt tại đền thờ Tổ của Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ sân khấu.

Giỗ Tổ sân khấu diễn ra trong 3 ngày từ 2/10-4/10. Nhiều nghệ sĩ Việt đổ về đền thờ Tổ của Hoài Linh ở TP.HCM trong ngày trọng đại của ngành sân khấu. Hoài Linh tươi cười đón tiếp dàn nghệ sĩ.

Đáng chú ý, Hoài Lâm cũng tới đền thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh. Trong một bức ảnh được đồng nghiệp đăng tải trên mạng xã hội, giọng ca Như những phút ban đầu xuất hiện với áo thun đen, quần kaki. Anh cười rạng rỡ khi chụp ảnh kỷ niệm cùng dàn nghệ sĩ. Đây là lần hiếm hoi Hoài Lâm hội ngộ Hoài Linh.

Bên cạnh Hoài Lâm, nhiều nghệ sĩ khác như TiTi, Quách Tuấn Du, Tuyền Mập, Hoàng Mập, Nam Thư... cũng tới đây dâng hương Tổ nghề.

Dàn nghệ sĩ tới đền thờ Tổ của Hoài Linh ở TP.HCM. Ảnh: Linh Phuong Pham.

Không chỉ ở đền thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh, nhiều sân khấu lớn ở TP.HCM cũng tổ chức cúng lễ. Dàn nghệ sĩ như Việt Hương, Phi Phụng, Quyền Linh, Châu Thanh... quy tụ tại sân khấu Trương Hùng Minh. Nhà hát kịch Idecaf cũng tổ chức cúng Tổ sân khấu sớm. Đại Nghĩa xuất hiện rạng rỡ sau khi ngã chấn thương, trật khớp vai trên sân khấu kịch mới đây.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ khác cũng chia sẻ ảnh cúng giỗ Tổ nghề. Với những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, đây là dịp dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đến các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên nghệ thuật sân khấu, đồng thời tri ân thế hệ nghệ sĩ đi trước, tri ân khán giả...