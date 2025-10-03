Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hoài Lâm hội ngộ Hoài Linh ở đền thờ Tổ

  • Thứ sáu, 3/10/2025 19:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đông đảo nghệ sĩ Việt đã có mặt tại đền thờ Tổ của Hoài Linh trong ngày giỗ Tổ sân khấu.

Giỗ Tổ sân khấu diễn ra trong 3 ngày từ 2/10-4/10. Nhiều nghệ sĩ Việt đổ về đền thờ Tổ của Hoài Linh ở TP.HCM trong ngày trọng đại của ngành sân khấu. Hoài Linh tươi cười đón tiếp dàn nghệ sĩ.

Đáng chú ý, Hoài Lâm cũng tới đền thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh. Trong một bức ảnh được đồng nghiệp đăng tải trên mạng xã hội, giọng ca Như những phút ban đầu xuất hiện với áo thun đen, quần kaki. Anh cười rạng rỡ khi chụp ảnh kỷ niệm cùng dàn nghệ sĩ. Đây là lần hiếm hoi Hoài Lâm hội ngộ Hoài Linh.

Bên cạnh Hoài Lâm, nhiều nghệ sĩ khác như TiTi, Quách Tuấn Du, Tuyền Mập, Hoàng Mập, Nam Thư... cũng tới đây dâng hương Tổ nghề.

Hoai Linh anh 1Hoai Linh anh 2

Dàn nghệ sĩ tới đền thờ Tổ của Hoài Linh ở TP.HCM. Ảnh: Linh Phuong Pham.

Không chỉ ở đền thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh, nhiều sân khấu lớn ở TP.HCM cũng tổ chức cúng lễ. Dàn nghệ sĩ như Việt Hương, Phi Phụng, Quyền Linh, Châu Thanh... quy tụ tại sân khấu Trương Hùng Minh. Nhà hát kịch Idecaf cũng tổ chức cúng Tổ sân khấu sớm. Đại Nghĩa xuất hiện rạng rỡ sau khi ngã chấn thương, trật khớp vai trên sân khấu kịch mới đây.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ khác cũng chia sẻ ảnh cúng giỗ Tổ nghề. Với những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, đây là dịp dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đến các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên nghệ thuật sân khấu, đồng thời tri ân thế hệ nghệ sĩ đi trước, tri ân khán giả...

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Tranh cãi cảnh nóng trong phim Việt giờ vàng

"Gió ngang khoảng trời xanh" gây tranh luận với những diễn biến mới nhất xoay quanh mối quan hệ của tổng tài Trường và Kim Ngân.

3 giờ trước

Thành Long lại gây tranh cãi

Diễn viên "Karate Kid: Legends" gây xôn xao khi hôn môi đàn em Vương Lực Hoành ngay trên sân khấu concert. Vương Lực Hoành cho biết họ là anh em thân thiết suốt nhiều năm.

7 giờ trước

Phim có Triệu Lộ Tư gây bức xúc vì hình ảnh đường lưỡi bò

"Hãy để tôi tỏa sáng" bị khán giả phản ứng dữ dội, kêu gọi tẩy chay vì có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò. Phim đã bị gỡ khỏi nhiều nền tảng chiếu trực tuyến tại Việt Nam.

11 giờ trước

Hoàng Nhi

Hoài Linh Hoài Lâm giỗ tổ giỗ tổ sân khấu

    Đọc tiếp

    Taylor Swift muon sinh con hinh anh

    Taylor Swift muốn sinh con

    36 phút trước 20:30 3/10/2025

    0

    Trong album phát hành ngày 3/10, ngôi sao âm nhạc úp mở về kế hoạch sinh con. Một số ý kiến suy đoán đây là lời tạm biệt của Taylor với người hâm mộ khi muốn lùi về xây dựng tổ ấm.

    Nhat Kim Anh quyen gop 1 ty dong hinh anh

    Nhật Kim Anh quyên góp 1 tỷ đồng

    2 giờ trước 18:51 3/10/2025

    0

    Chiều 3/10, Nhật Kim Anh ủng hộ 1 tỷ đồng để san sẻ gánh nặng cùng bà con chịu ảnh hưởng của bão Bualoi. Trong khi đó, Tuấn Hưng quyên góp 500 triệu đồng.

    Big Daddy bi che hinh anh

    Big Daddy bị chê

    3 giờ trước 18:00 3/10/2025

    0

    Big Daddy gây bàn tán khi thua cuộc trong nhiều chương trình giải trí khác nhau, gần nhất là Live Stage 1 của Anh trai "say hi" mùa 2.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý