Hoài Lâm hội ngộ Hoài Linh ở đền thờ Tổ

Giỗ Tổ sân khấu diễn ra trong 3 ngày từ 2/10-4/10. Nhiều nghệ sĩ Việt đổ về đền thờ Tổ của Hoài Linh ở TP.HCM trong ngày trọng đại của ngành sân khấu. Hoài Linh tươi cười đón tiếp dàn nghệ sĩ.
Đáng chú ý, Hoài Lâm cũng tới đền thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh. Trong một bức ảnh được đồng nghiệp đăng tải trên mạng xã hội, giọng ca Như những phút ban đầu xuất hiện với áo thun đen, quần kaki. Anh cười rạng rỡ khi chụp ảnh kỷ niệm cùng dàn nghệ sĩ. Đây là lần hiếm hoi Hoài Lâm hội ngộ Hoài Linh.
Bên cạnh Hoài Lâm, nhiều nghệ sĩ khác như TiTi, Quách Tuấn Du, Tuyền Mập, Hoàng Mập, Nam Thư... cũng tới đây dâng hương Tổ nghề.
Dàn nghệ sĩ tới đền thờ Tổ của Hoài Linh ở TP.HCM. Ảnh: Linh Phuong Pham.
Không chỉ ở đền thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh, nhiều sân khấu lớn ở TP.HCM cũng tổ chức cúng lễ. Dàn nghệ sĩ như Việt Hương, Phi Phụng, Quyền Linh, Châu Thanh... quy tụ tại sân khấu Trương Hùng Minh. Nhà hát kịch Idecaf cũng tổ chức cúng Tổ sân khấu sớm. Đại Nghĩa xuất hiện rạng rỡ sau khi ngã chấn thương, trật khớp vai trên sân khấu kịch mới đây.
Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ khác cũng chia sẻ ảnh cúng giỗ Tổ nghề. Với những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, đây là dịp dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đến các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên nghệ thuật sân khấu, đồng thời tri ân thế hệ nghệ sĩ đi trước, tri ân khán giả...
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.