Phim không tặc Việt Nam thu 200 tỷ

Sau nửa tháng công chiếu, "Tử chiến trên không" mang về 200 tỷ đồng. Tác phẩm do Hàm Trần đạo diễn hiện vẫn giữ vị trí top 1 phòng vé.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, Tử chiến trên không chạm mốc doanh thu 200 tỷ đồng trong chiều 4/10. Đây là phim Việt thứ 7 trong năm 2025 chạm tới cột mốc phòng vé này, sau Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ, Nhà gia tiên, Thám tử Kiên, Lật mặt 8 và gần nhất là Mưa đỏ.

Tử chiến trên không gây sốt ngay từ những ngày đầu ra mắt, soán ngôi vương phòng vé của Mưa đỏ sau nhiều tuần thống trị rạp Việt, không có đối thủ. Phim có Thái Hòa, Kaity Nguyễn khép lại tuần mở màn với thành tích khoảng 65 tỷ đồng . Tác phẩm sau đó chạm mốc doanh thu 100 tỷ sau 1 tuần chiếu.

Những ngày qua, sức hút của Tử chiến trên không đã giảm, một phần do loạt phim mới xuất hiện. Đứa con tinh thần của đạo diễn Hàm Trần hiện duy trì khoảng 3.000 suất chiếu/ngày. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, phim khó có cơ hội chạm tay tới cột mốc doanh thu 300 tỷ.

Diễn xuất của Thanh Sơn gây được ấn tượng trong phim hành động đầu tay. Ảnh: NSX.

Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay rúng động lịch sử hàng không Việt Nam. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, diễn viên Thái Hòa cho biết quá trình ghi hình bộ phim gặp nhiều khó khăn. Có những cảnh, anh phải quay đi quay lại đến 7-8 lần mà vẫn không ưng ý.

Trong khi, đạo diễn Hàm Trần chia sẻ: "Với Tử chiến trên không, khó khăn lớn nhất là làm sao để giữ khán giả cuốn vào câu chuyện phim mà không bị chán. Tôi phải tính toán kỹ nhịp phim. Để khi phim đang căng quá, phải có gì để khán giả thở. May mắn là với phim này, tôi thấy mọi người nhận xét là vừa phải".

Trở lại với phòng vé Việt, hai bộ phim mới ra mắt là Chị ngã em nâng và Tay anh giữ một vì sao đang lần lượt xếp ở vị trí top 2 và top 3 phòng vé. Cả hai nhận được phản hồi tương đối tích cực từ khán giả, có tiềm năng tăng trưởng doanh thu trong những ngày sắp tới.

