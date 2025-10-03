Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ diễn viên giàu nhất Ấn Độ kiếm 877 triệu USD ra sao

  • Thứ sáu, 3/10/2025 21:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Juhi Chawla hiện là nữ diễn viên giàu có nhất tại Ấn Độ, với khối tài sản lên tới 877 triệu USD.

Theo The Indian Express, là một trong những ngôi sao Bollywood thập niên 1990, Juhi Chawla nay đã âm thầm vươn lên thành nữ diễn viên giàu có nhất Ấn Độ. Cô hiện sở hữu một đế chế kinh doanh, bất động sản và đầu tư chiến lược, mang về khối tài sản ấn tượng 7.790 crore rupee (khoảng 877 triệu USD).

Theo thống kê, tài sản của Juhi Chawla và gia đình đã tăng 69% so với năm trước, đưa cô lên vị trí số một trong số các nữ diễn viên giàu có tại Ấn Độ. Tài sản của Juhi chỉ xếp sau Shah Rukh Khan - nam diễn viên giàu nhất Ấn Độ với khối tài sản 12.490 crore rupee.

Juhi Chawla anh 1

Juhi Chawla từng là minh tinh được trả lương cao nhất tại Ấn Độ suốt nhiều năm. Ảnh: The Indian Express.

Nguồn tài sản chủ yếu của Juhi đến từ cổ phần tại Kolkata Knight Riders - một trong những đội bóng IPL giá trị nhất. Diễn viên đồng sở hữu Kolkata Knight Riders cùng bạn thân, đồng nghiệp Shah Rukh Khan và chồng là Jay Mehta. Giá trị thương hiệu của Kolkata Knight Riders tăng vọt sau chức vô địch IPL 2024.

Theo nghiên cứu định giá IPL của Houlihan Lokey (tháng 6/2024), Kolkata Knight Riders được định giá 1.915 crore. So với năm ngoái, khi tài sản của Juhi theo ước tính là 4.600 crore, cô đã tăng thêm tới 3.190 crore chỉ trong vòng một năm. Thành tích này cũng giúp cô đứng thứ 6 trong top 10 nữ doanh nhân tự thân giàu nhất theo M3M Hurun India Rich List 2025.

Juhi Chawla khởi nghiệp diễn xuất từ phim Sultanat (1986), sau đó vươn lên thành một trong những minh tinh được trả thù lao cao nhất thập niên 1990 và đầu 2000 với loạt tác phẩm ăn khách. Đến thập niên 2010, cô gần như rút lui khỏi màn ảnh, chỉ nhận lời tham gia một số dự án lẻ tẻ. Lần xuất hiện gần nhất của Juhi là trong phim Friday Night Plan (2023) trên Netflix, đóng cùng Babil Khan.

