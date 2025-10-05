Yến Nhi bị chỉ trích dữ dội

Ngay sau khi đăng tâm thư xin lỗi khán giả, Yến Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi bị lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng. Cô có nhiều phát ngôn được cho là không phù hợp.

Rạng sáng 5/10, Hoa hậu Yến Nhi bị lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng tại cuộc thi Miss Grand International 2025. (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Đoạn clip ghi lại cảnh này lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt tranh cãi trái chiều.

Trong cuộc nói chuyện điện thoại với người quen, đại diện Việt Nam than thở: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm gì cũng bị chửi. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là có cái để tụi nó cắt, chửi".

Yến Nhi sau đó tiếp tục trách móc: "Bà ấy có đầu tư gì đâu. Mới nói mấy chị ơi, em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc không livestream nữa... Nói chung là cố gắng vòng phỏng vấn kín, gỡ lại thì họ sẽ quay xe".

Yến Nhi để lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng là đại diện Tanzania. Ảnh: FBNV.

Trong cuộc nói chuyện vô tình bị lọt vào livestream của bạn cùng phòng, người đẹp có nhiều phát ngôn bị cho là không phù hợp, thậm chí văng tục. Điều này khiến fan sắc đẹp phản ứng gay gắt.

"Đây mà là những lời nói thốt ra từ một hoa hậu đang đại diện Việt Nam đi thi quốc tế sao", "Chuyến này không bênh nổi", "Gọi khán giả là 'tụi nó' thì không thể chấp nhận được", "Không nhờ livestream kia thì không biết được sự thật về cô hoa hậu này", "Lần đầu tiên trong đời tôi ủng hộ việc tước vương miện. Chưa bao giờ thấy hoa hậu nào mà hỗn hào và không biết điều đến thế"... là một số bình luận trái chiều của người xem.

Nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của Yến Nhi, để lại bình luận chỉ trích gay gắt và yêu cầu cô lên tiếng giải thích.

Tri Thức - Znews đang liên hệ phía công ty Sen Vàng về sự việc và phát ngôn bị chỉ trích của Yến Nhi.

Trước đó, Yến Nhi vấp phản ứng vì thái độ được cho là không phù hợp trên sóng livestream. Cô tiếp tục gây bàn tán khi lộ hạn chế về giao tiếp bằng tiếng Anh tại Miss Grand International 2025. Người đẹp tỏ ra lúng túng khi trả lời câu hỏi của chủ tịch cuộc thi. Yến Nhi sau đó lên tiếng giải thích, cho rằng đó là do thiếu sự chuẩn bị tâm lý.

Đến tối 4/10, người đẹp đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả: "Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên suốt thời gian qua. Với Nhi, mỗi góp ý là một bài học, mỗi yêu thương là một nguồn sức mạnh để không ngừng hoàn thiện và trưởng thành hơn. Hành trình phía trước còn dài. Nhi sẽ nỗ lực gấp nhiều lần nữa để thể hiện thật tốt, mang đến hình ảnh tích cực, tự tin và bản lĩnh nhất của người con Việt Nam".