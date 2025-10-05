Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam chính 'Squid Game' gây chú ý

Lee Jung Jae, ngôi sao của loạt phim đình đám "Squid Game", vừa trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được trao tặng giải thưởng Charlie Chaplin.

Theo tờ Chosun, nam diễn viên Lee Jung Jae trở thành người Hàn Quốc đầu tiên nhận giải thưởng cống hiến danh giá Charlie Chaplin.

Theo thông tin từ công ty quản lý Artist Company, Lee Jung Jae đã được xướng tên tại lễ trao giải Charlie Chaplin Award Asia, diễn ra ở Singapore hôm 3/10. Ban tổ chức cho biết tài tử được lựa chọn nhờ những tác phẩm có sức lan tỏa toàn cầu, tạo ảnh hưởng tích cực và bền vững đối với nghệ thuật điện ảnh châu Á.

Lee Jung Jae anh 1

Lee Jung Jae là diễn viên Hàn đầu tiên nhận giải Charlie Chaplin. Ảnh: Newsis.

Tại sự kiện, Lee Jung Jae chia sẻ: “Việc nhận giải thưởng mang tên nghệ sĩ vĩ đại Charlie Chaplin khiến tôi vừa hồi hộp vừa cảm thấy áp lực lớn lao. Là một người làm phim châu Á, tôi sẽ cố gắng mang đến những giá trị, ảnh hưởng tốt đẹp”.

Giải Charlie Chaplin do Film at Lincoln Center (Mỹ) sáng lập. Hàng năm, giải thưởng này được trao cho những cá nhân có cống hiến nổi bật cho nền điện ảnh toàn cầu. Hạng mục châu Á được bổ sung từ năm 2018, mỗi năm chỉ có một người được vinh danh. Trước Lee Jung Jae, giải thưởng này từng được trao cho một số tên tuổi đình đám như Lương Triều Vỹ, Lâm Thanh Hà hay đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Lee Jung Jae sinh năm 1972, gây tiếng vang toàn cầu với loạt phim Squid Game. Năm ngoái, anh tham gia series The Acolyte thuộc vũ trụ Star Wars của Disney+. Thời gian tới, nam diễn viên tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình đài tvN Yalmiun Sarang.

