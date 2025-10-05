'Vua lồng tiếng' Quang Lân qua đời

Đồng nghiệp của Viên Quang Lân gây chú ý khi tiết lộ ông đã qua đời vào năm 2023. Nguyên nhân ngôi sao lồng tiếng qua đời là do ung thư gan.

Theo China Times, MC Trần Khải Luân (Karen Trần) xác nhận Viên Quang Lân đã qua đời vì ung thư gan vào năm 2023. Thông tin gây xôn xao dư luận vì suốt 2 năm qua vẫn được gia đình giữ kín.

Trên trang cá nhân, Trần Khải Luân bày tỏ nỗi tiếc thương sâu sắc vì chưa kịp chờ chương trình phỏng vấn phát sóng thì bạn thân đã qua đời. Ông viết: “Ba năm qua, tôi sản xuất 13 tập Karen Livestream, nhưng có hai vị khách mời quan trọng chưa kịp đợi chương trình lên sóng đã trở về với Chúa. Một người là nhà sản xuất Diệp Thiên Kiện, còn lại chính là 'vua lồng tiếng' Viên Quang Lân".

Trần Khải Luân cho biết sau buổi ghi hình tháng 9/2022, Viên Quang Lân còn gọi cho ông và bày tỏ mong muốn chương trình được đăng tải sớm trên mạng xã hội, trước khi được duyệt và chiếu trên truyền hình. "Không ngờ đó lại trở thành tâm nguyện cuối cùng. Số phận chẳng đợi ai. Vì bệnh tình của tôi mà chương trình bị hoãn ba năm, đến khi chuẩn bị phát sóng thì anh ấy đã trở thành thiên sứ trên trời”, nam MC chia sẻ.

Viên Quang Lân (bên trái) và Trần Khải Luân là bạn bè thân thiết. Ảnh: FBNV.

Trần Khải Luân hy vọng chương trình sau khi lên sóng sẽ để lại những ký ức đẹp về ngôi sao lồng tiếng. “Hy vọng có thể để lại cho con cái, gia đình anh ấy một ký ức vĩnh hằng. Dù từng đạt bao nhiêu giải thưởng, khi nhắm mắt, tất cả đều trở thành hư không. Sự ra đi đột ngột của anh Viên nhắc nhở chúng ta, có những điều phải trân trọng ngay khi còn có thể, lỡ mất rồi là nuối tiếc cả đời”.

Viên Quang Lân bắt đầu công việc lồng tiếng từ năm 1984. Tác phẩm đầu tiên là phim truyền hình Túy quyền vương Vô Kỵ, sau đó còn tham gia Sở Lưu Hương, Anh hùng Quảng Đông Thập Hổ cùng nhiều dự án quốc tế khác... Tại Đài Loan, ông để lại dấu ấn qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Nhất đại nữ hoàng, Dương Quý Phi truyền kỳ, Bạch phát ma nữ, Bao Công kỳ án…

Viên Quang Lân còn đảm nhận nhiều vai trong anime Nhật Bản, chinh phục khán giả qua giọng lồng tiếng nhân vật thám tử Kogoro Mori trong Thám tử lừng danh Conan: Đếm ngược tới thiên đường và Bóng ma trên phố Baker, cùng nhiều tác phẩm như Sakura Đại chiến, Thú binh vệ Nhẫn phong truyện, Hoa hồng Versailles... Tài năng của Viên Quang Lân được nhiều đồng nghiệp, người trong ngành nể trọng, gọi ông là "vua lồng tiếng".