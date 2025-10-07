Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim giờ vàng thay toàn bộ diễn viên

  • Thứ ba, 7/10/2025 20:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Việc "Cách em một milimet" thay thế dàn cast nhí gây lo ngại sẽ làm gián đoạn mạch cảm xúc của khán giả. Ngoài ra, diễn biến đầy bi kịch ở những tập gần đây cũng gây tranh cãi.

Bộ phim Cách em một milimet thu hút sự quan tâm của khán giả Việt thời gian gần đây với nội dung giải trí, gần gũi, gợi nhắc về thời thơ ấu. Bên cạnh đó, dàn nhân vật nhí trong phim cũng chiếm cũng được cảm tình của người xem.

Sau 10 tập đầu tiên, Cách em một milimet mở ra chương mới khi các nhân vật đã trưởng thành. Dàn cast thay thế các diễn viên nhí cũng được tiết lộ gồm Trọng Lân, Huyền Lizzie, Kiều My, Quỳnh Châu, Huỳnh Anh, Hà Việt Dũng, Dũng Hớn và Hoàng Long.

Cach em 1 milimet anh 1

Huyền Lizzie sẽ vào vai Ngân ở phần 2.

Thông tin thay diễn viên ở phần sau đang tạo nên luồng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả lo ngại việc này sẽ dẫn đến đứt gãy mạch cảm xúc mà 10 tập đầu tiên xây dựng. Ngoài ra, không ít ý kiến cho rằng Dũng Hớn, Quỳnh Châu, Huỳnh Anh chưa thực sự phù hợp, nhiều điểm khác biệt về ngoại hình so với phiên bản nhân vật thời nhỏ.

Song bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi dàn cast là chuyện thường tình, vì bối cảnh phim những tập sắp tới cách khoảng 20 năm so với những gì diễn ra ở phần đầu. Ngoài ra, một bộ phận khán giả bày tỏ thích thú trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Hoàng Long hay Trọng Lân. Bộ ba được nhận xét có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình so với phiên bản nhân vật thời nhỏ.

Bên cạnh những bàn tán về dàn cast, nội dung hai tập gần nhất của Cách em một milimet cũng vướng phản ứng. Trước đó, phim hài hước, trong trẻo nhưng lại đột ngột chuyển sang bi kịch nặng nề trong 2 tập cuối phần một. Biên kịch xây dựng cái kết bị cho là quá cay đắng với dàn nhân vật nhí, ví như Quyên qua đời, Đức và Biên rời làng hay Bách gặp tai nạn mất trí nhớ...

Cach em 1 milimet anh 2

Dàn diễn viên nhí ở phần 1 được yêu mến.

"Sao đạo diễn, biên kịch lại ác vậy. Để bọn trẻ tan đàn xẻ nghé hết cả thế", "Đang chữa lành thì thành chữa rách"... là một số bình luận trái chiều. Trên fanpage, không ít khán giả bày tỏ cảm thấy buồn, hụt hẫng với diễn biến phim.

