Visual của Lee Kwang Soo khi đến Việt Nam

Trong các buổi cine tour tại TP.HCM, nam diễn viên gây ấn tượng với chiều cao 1,93 m và tính cách thân thiện. Anh cho biết thích thú với ẩm thực và cảnh sắc Việt Nam. Trong đó, món phở là lựa chọn hàng đầu của anh trong thời gian quay phim ở TP.HCM. "Bây giờ mà bị lạc ở TP.HCM, tôi cũng không sợ. Vì bà chủ quán phở cũng đã quen mặt của tôi", nam diễn viên chia sẻ.