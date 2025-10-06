Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trang phục của Sĩ Thanh vấp tranh luận

  • Thứ hai, 6/10/2025 11:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Những hình ảnh của Sĩ Thanh tại lễ giỗ Tổ Sân khấu ở TP.HCM đang gây tranh luận trên mạng xã hội.

Xuất hiện tại lễ giỗ Tổ Sân khấu ở TP.HCM, Sĩ Thanh diện trang phục bó sát, màu hồng nổi bật. Bộ đồ của cô bị nhận xét gợi cảm, không phù hợp khi góp mặt trong một sự kiện trang trọng, tôn nghiêm.

"Trang phục này chỉ nên diện khi đi chơi thôi. Sĩ Thanh diện khi đi cúng Tổ là không phù hợp, thậm chí phản cảm"; "Trang phục gợi cảm nhưng diện sai chỗ"... là những bình luận từ phía cư dân mạng.

Thiết kế này từng được Sĩ Thanh diện nhiều lần trước đó. Song cô mặc trong các lần review sản phẩm tại nhà hoặc đi cà phê.

Si Thanh anh 1

Sĩ Thanh chuộng bộ đồ bó sát. Ảnh: FBNV.

Hiện Sĩ Thanh chưa lên tiếng trước những phản ứng từ công chúng.

Sĩ Thanh sinh năm 1986 tại TP.HCM. Cô là ca sĩ, diễn viên, từng tham gia Chiến dịch chống ế, Gái già lắm chiêu, Yêu trước ngày cưới...

Hiện tại, Sĩ Thanh phát triển theo hướng KOL, kinh doanh. Trên kênh cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những clip giới thiệu bí quyết làm đẹp, cách ăn mặc, phối đồ...

Vào tháng 9, Sĩ Thanh gây tranh cãi khi khoe một chiếc túi hiệu Chanel trong video đăng tải trên nền tảng TikTok. Món đồ bị một số seller (người bán hàng trung gian) phỏng đoán là hàng giả. Sĩ Thanh giữ động thái im lặng trước những tranh luận từ phía cư dân mạng.

An Nhi

Sĩ Thanh Thành phố Hồ Chí Minh Sĩ Thanh Chanel Sĩ Thanh diễn viên Sĩ Thanh

  • Sĩ Thanh

    Sĩ Thanh

    Sĩ Thanh là một nữ ca sĩ nhạc trẻ, cô từng là một trong các VJ được nhiều người yêu thích nhất YAN TV thông qua 2 chương trình là Chỉ có thể là YAN và 100 độ. Sau đó, cô bén duyên với lĩnh vực điện ảnh khi tham gia vào 3 bộ phim sitcom được giới trẻ yêu thích.

    • Ngày sinh: 10/12/1986
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Ca khúc: Em sẽ buông tay, Xa anh chậm chậm thôi, Không trở về, Boy you know,...

  • Chanel

    Chanel

    Được thành lập từ những năm 1909-1910 do Gabrielle "Coco" Chanel sáng lập, cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Công ty thuộc sở hữu Alain Wertheimer và Gérard Wertheimer, cháu trai của Pierre Wertheimer, là đối tác kinh doanh ban đầu của Coco Chanel.

    • Thành lập: 1909
    • Sáng lập: Coco Chanel
    • Trụ sở chính: London, Anh

