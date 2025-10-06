Trang phục của Sĩ Thanh vấp tranh luận

Những hình ảnh của Sĩ Thanh tại lễ giỗ Tổ Sân khấu ở TP.HCM đang gây tranh luận trên mạng xã hội.

Xuất hiện tại lễ giỗ Tổ Sân khấu ở TP.HCM, Sĩ Thanh diện trang phục bó sát, màu hồng nổi bật. Bộ đồ của cô bị nhận xét gợi cảm, không phù hợp khi góp mặt trong một sự kiện trang trọng, tôn nghiêm.

"Trang phục này chỉ nên diện khi đi chơi thôi. Sĩ Thanh diện khi đi cúng Tổ là không phù hợp, thậm chí phản cảm"; "Trang phục gợi cảm nhưng diện sai chỗ"... là những bình luận từ phía cư dân mạng.

Thiết kế này từng được Sĩ Thanh diện nhiều lần trước đó. Song cô mặc trong các lần review sản phẩm tại nhà hoặc đi cà phê.

Sĩ Thanh chuộng bộ đồ bó sát. Ảnh: FBNV.

Hiện Sĩ Thanh chưa lên tiếng trước những phản ứng từ công chúng.

Sĩ Thanh sinh năm 1986 tại TP.HCM. Cô là ca sĩ, diễn viên, từng tham gia Chiến dịch chống ế, Gái già lắm chiêu, Yêu trước ngày cưới...

Hiện tại, Sĩ Thanh phát triển theo hướng KOL, kinh doanh. Trên kênh cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những clip giới thiệu bí quyết làm đẹp, cách ăn mặc, phối đồ...

Vào tháng 9, Sĩ Thanh gây tranh cãi khi khoe một chiếc túi hiệu Chanel trong video đăng tải trên nền tảng TikTok. Món đồ bị một số seller (người bán hàng trung gian) phỏng đoán là hàng giả. Sĩ Thanh giữ động thái im lặng trước những tranh luận từ phía cư dân mạng.