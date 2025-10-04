Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chê hài lố

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng sau những tranh cãi khi tham gia chương trình thực tế Chiến sĩ quả cảm.

Là một trong số thành viên xuyên suốt của chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm, Lê Dương Bảo Lâm nhiều lần vấp tranh cãi xoay quanh cách hành xử bị chê ồn ào, hài lố. Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ thường xuyên bị phạt vì thiếu kỷ luật trong show nhập vai về chiến sĩ công an.

Trong một sự kiện mới đây của chương trình, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng phản hồi trước những tranh cãi. Nam diễn viên khẳng định bản thân không hài lố và cho biết: "Nghề diễn của tôi luôn dựa trên sự trân trọng. Những phút gây cười cũng là cách tôi mang đến màu sắc riêng cho chương trình. Nhưng xin khẳng định rằng tôi luôn tập trung, luôn cố gắng hết mình với hy vọng khán giả sẽ ủng hộ chương trình".

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng về những tranh cãi trong show thực tế.

Lê Dương Bảo Lâm nói thêm về những sự cố gặp phải khi tham gia chương trình. Anh kể từng bị chấn thương ở đầu, dẫn đến chảy máu và trật chân, xây xước ngoài da. Sau khi sơ cứu, nam diễn viên đi khám tại bệnh viện, được bác sĩ chẩn đoán suýt đứt dây chằng.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về các chiến sĩ công an. Chương trình được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, do Cục Công tác chính trị và Zeit Media tổ chức sản xuất.

Chương trình cho thấy mức độ đầu tư lớn khi ghi hình ở nhiều địa điểm và format khá mới lạ: từ tình huống xe cứu hỏa bất ngờ xuất hiện đến bài kiểm tra đám cháy giả định... Ngoài dàn cast là 12 nam nghệ sĩ, Chiến sĩ quả cảm còn có sự xuất hiện của các chiến sĩ thuộc đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM; giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy...

Chiến sĩ quả cảm hiện đã phát sóng 10 tập và thu hút lượng khán giả đông đảo. Một số thành viên của chương trình như Liên Bỉnh Phát, Ngô Kiến Huy, Quốc Thiên đã phải rời khỏi chương trình vì gặp chấn thương. Nhà sản xuất phải bổ sung thêm một số gương mặt mới như Binz, Đinh Tiến Đạt...

Tổng đạo diễn Mai Thắm cho biết sự xuất hiện của các gương mặt mới là một phần trong kế hoạch, đã được tính toán kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo sự phù hợp với từng giai đoạn và từng lực lượng, không phải sự thay thế ngẫu hứng.

"Điều này cho thấy chương trình vẫn kiên định với định hướng bền vững: tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân và lan tỏa giá trị nhân văn, thay vì chạy theo yếu tố giải trí đơn thuần", nữ đạo diễn nói.