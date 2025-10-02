Sao nhập ngũ cắt bỏ cảnh kém duyên của Diệu Nhi

Phân cảnh Diệu Nhi có hành động đùa giỡn quá trớn với Trang Pháp trong tập 8 đã được nhà sản xuất Sao nhập ngũ cắt bỏ.

Đến ngày 2/10, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhà sản xuất đã có động thái sau khi hình ảnh đùa giỡn của Diệu Nhi với Trang Pháp ở tập 8 gây tranh luận trên nhiều nền tảng mạng.

Cụ thể, phân cảnh này đã được nhà sản xuất cắt bỏ trên bản YouTube của chương trình. Đồng thời, fanpage của Sao nhập ngũ cũng không còn hình ảnh nói trên.

Tính đến thời điểm hiện tại, Diệu Nhi chưa lên tiếng về hình ảnh gây tranh luận.

Hình ảnh gây tranh luận của Diệu Nhi trong tập 8 của Sao nhập ngũ.

Tập 8 Sao nhập ngũ 2025 sau khi lên sóng vướng phải một số tranh cãi xoay quanh Diệu Nhi. Trong tập này, khi tham gia phần thi đối kháng với Trang Pháp, Diệu Nhi sử dụng "chiêu" thè lưỡi, liên tục liếm vào tay hay mặt đối thủ để gây phân tâm, giành lợi thế. Hành động bất ngờ của Diệu Nhi khiến Trang Pháp giật mình, la lớn "kêu cứu". Ngoài ra, Diệu Nhi còn có hành động bôi nước bẩn lên người khác.

Một bộ phận không nhỏ khán giả cho rằng diễn viên Gặp lại chị bầu có hành động đùa giỡn quá trớn, mất vệ sinh và phản cảm. Dù hành động của cô nhằm mục đích tạo ra tình huống vui nhộn, song người xem lo ngại những hình ảnh này không phù hợp khi chiếu rộng rãi.

Sao nhập ngũ 2025 thu hút số lượng người chơi đông nhất trong các mùa, với 30 nam, nữ nghệ sĩ gồm Độ Mixi, Huỳnh Anh, Bình An, Diệu Nhi, Hòa Minzy, Chi Pu, Linh Ngọc Đàm, Hương Giang, Kỳ Duyên, Huỳnh Lập, Thiên Ân, Duy Khánh, Anh Tú, Mạc Văn Khoa... Các tân binh của chương trình gồm Diệp Lâm Anh, Tăng Phúc, Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc... Lan Ngọc, Minh Tú sau đó dừng giữa chừng vì chấn thương.