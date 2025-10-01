Diễn viên 'Cô dâu Hà Nội' cưới

Kim Ok Bin tổ chức lễ cưới vào ngày 16/11. Người bạn đời của cô không hoạt động trong ngành giải trí.

Ngày 1/10, Chosun đưa tin Ghost Studio, công ty quản lý Kim Ok Bin thông báo tin vui. Theo đó, nữ diễn viên Cô dâu Hà Nội sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 16/11 tới đây. Người bạn đời của cô không hoạt động trong ngành giải trí.

"Chú rể không phải người nổi tiếng. Lễ cưới sẽ được tổ chức kín đáo, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết của hai bên. Chúng tôi mong mọi người thông cảm vì lịch trình cụ thể sẽ được giữ kín để đảm bảo tính riêng tư cho gia đình", theo Ghost Studio.

Trong bộ ảnh cưới, Kim Ok Bin khoe dáng với mẫu đầm trắng cúp ngực, được thiết kế riêng. Nữ diễn viên giấu kín hình ảnh và danh tính chồng.

Ảnh cưới của Kim Ok Bin. Ảnh: Ghost Studio.

Trước đó, trong một chương trình của đài SBS, Kim Ok Bin tiết lộ mẫu hình bạn đời lý tưởng của cô là "người đàn ông có sức bền tốt, dẫn dắt và cùng tôi tham gia nhiều hoạt động".

Kim Ok Bin sinh năm 1987 tại Gwangyan, Hàn Quốc. Cô bước vào con đường nghệ thuật bằng vai diễn Young Un trong phim kinh dị Voice. Người đẹp bắt đầu được các nhà sản xuất để mắt đến nhờ cách diễn đa dạng, thu hút của mình. Tiếp đó, cô được mời vào vai chính trong phim Cô dâu Hà Nội, có chuyện tình lãng mạn với bác sĩ Park Eun Woo do nam diễn viên Lee Dong Wook thủ vai.

Trong gần 20 năm theo đuổi phim ảnh, diễn viên được biết đến nhiều nhất khi vào vai Tae Ju trong phim điện ảnh Thirst của đạo diễn Park Chan Wook. Kim Ok Bin có nhiều cảnh nóng táo bạo với Song Kang Ho, tài tử lớn hơn cô 20 tuổi. Sau bộ phim, người đẹp được mệnh danh là nữ hoàng cảnh nóng của điện ảnh Hàn Quốc.

Năm 2017, rũ bỏ hình tượng gợi cảm, diễn viên vào vai sát thủ máu lạnh Seok Hee trong phim hành động Villainess. Vai diễn đã mang lại thành công lớn cho Kim Ok Bin khi cô liên tiếp được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc tại cả Rồng Xanh và Baeksang.

Năm 2018, người đẹp góp mặt trong Asadal Chronicles, đóng cùng Song Joong Ki.