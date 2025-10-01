Nicole Kidman sốc và cảm thấy bị phản bội

Nicole Kidman đệ đơn ly hôn ca sĩ Keith Urban lên tòa án tại thành phố Nashville. Nguồn tin tiết lộ minh tinh 'cảm thấy bị phản bội'.

Nicole Kidman và Keith Urban đã chính thức đường ai nấy đi sau 19 năm kết hôn. Một nguồn tin thân cận với minh tinh tiết lộ trên People: "Nicole tổn thương và cảm thấy bị phản bội".

"Nó tàn phá cô ấy. Cô ấy rất sốc", một nguồn tin khác tiết lộ.

Vào ngày 30/9, Nicole Kidman chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa án tại thành phố Nashville, một ngày sau thông tin cặp sao chia tay lan truyền trên mạng xã hội.

Nicole Kidman đệ đơn ly hôn Keith Urban vào ngày 30/9. Ảnh: FilmMagic.

Theo People, Kidman không muốn chuyện tình cảm của họ đi đến kết thúc này và ngôi sao Babygirl "đã chiến đấu để cứu vãn cuộc hôn nhân".

Trong hồ sơ, Nicole Kidman và Keith Urban thống nhất kế hoạch nuôi dạy hai con gái, gồm Sunday Rose, 17 tuổi và Faith Margaret, 14 tuổi. Một năm, hai con sẽ ở với mẹ trong 306 ngày, bố là 59 ngày. Cả hai đã lên lịch trình chăm sóc con cái, đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến hai con. Không bên nào nhận tiền trợ cấp nuôi con.

Cặp sao cũng đồng ý không nói xấu nhau hoặc các thành viên khác trong gia đình. Họ "khuyến khích con cái tiếp tục yêu thương bố mẹ, thoải mái khi sống cùng hai gia đình". Nicole và Keith phải tham gia một buổi hội thảo về nuôi dạy con trong vòng 60 ngày kể từ lúc nộp đơn ly hôn.

Theo Radar Online, Keith Urban đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân với Nicole Kidman trước khi cả hai tổ chức đám cưới năm 2006. Thỏa thuận này quy định anh sẽ nhận 900.000 USD cho mỗi năm chung sống. Tuy nhiên, hợp đồng đi kèm một điều khoản nêu rõ Urban chỉ đủ điều kiện nhận tiền, nếu suốt thời gian hôn nhân, anh hoàn toàn tránh xa rượu và ma túy.

Tại Gala AFI năm ngoái, Keith Urban chia sẻ thêm: “Chúng tôi cưới nhau năm 2006, và chỉ chưa đầy bốn tháng sau, những cơn nghiện mà tôi chưa từng giải quyết đã khiến cuộc hôn nhân gần như nổ tung”. Dù vậy, nhờ sự kiên định của Nicole, anh dần vượt qua quãng thời gian đen tối ấy.