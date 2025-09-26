Vũ Thành Vinh: 'Làm phim phải giàu'

"Chị ngã em nâng" đánh dấu sự trở lại của Vũ Thành Vinh với điện ảnh. Nam đạo diễn cho biết không ngại chi số tiền lớn để "tất tay" với dự án phim thứ hai.

Sau dự án đầu tay Hai Muối, Vũ Thành Vinh cho thấy sự nghiêm túc với điện ảnh. Dự án Chị ngã em nâng được đầu tư nghiêm túc, chỉn chu và "chịu chơi" của đạo diễn trong bộ phim thứ hai.

Không tiết lộ kinh phí đầu tư dự án, song Chị ngã nâng em đa dạng bối cảnh, dàn diễn viên. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đông, thực lực của màn ảnh Việt hiện tại, với những cái tên như Uyển Ân, Quốc Trường, Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Hoài Linh, Hạnh Thúy...

Đạo diễn Vũ Thành Vinh trên phim trường.

Đạo diễn tiết lộ ê-kíp đã trải qua hàng trăm buổi họp, hàng chục chuyến khảo sát bối cảnh, luyện tập thoại và định trang kỹ lưỡng.

Công tác tiền kỳ, NSƯT Vũ Thành Vinh yêu cầu toàn bộ diễn viên đều phải tự “phá” nhân vật của mình, học thuộc kịch bản, tự thoại, làm việc với nhau.

Bên cạnh đó, các thiết bị như máy quay, ống kính, hệ thống ánh sáng, flycam… đều là hiện đại của Việt Nam ngay tại thời điểm quay hình, giúp mang lại những hình ảnh đẹp, chất lượng khi công chiếu trên màn ảnh rộng.

“Làm điện ảnh, không ‘giàu’ trong ngoặc kép thì không làm được. ‘Giàu’ ở đây là ‘giàu’ sự đầu tư, ‘giàu’ cảm xúc và ‘giàu’ khát khao kể câu chuyện của mình. Nếu bạn không đủ ‘giàu’, bạn cũng không truyền tải được thông điệp đến với khán giả. Với điện ảnh, tôi vẫn đang ở chặng đường đầu, xác định phải nghiêm túc và siêng năng học hỏi từ các đạo diễn tài năng với nhiều tác phẩm nổi bật gần đây. Sau mỗi dự án, đặc biệt là đến bộ phim thứ hai, tôi đã thấy mình có thêm chút tự tin hơn trên hành trình này”, Vũ Thành Vinh nói.

Vũ Thành Vinh cho biết trong bộ phim Chị ngã em nâng, anh vừa giữ vai trò đạo diễn kiêm sản xuất. Nhờ vậy, anh chủ động hơn trong các khâu.

"Trong cuộc đời, ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn. Một mình thì không đủ, cần có người nâng đỡ mình. Từ “nâng” ở đây rất quan trọng, bởi để đỡ được người khác thì phải đứng ở vị trí thấp hơn. Bộ phim cũng là hành trình nâng đỡ nhau của cả một ê-kíp. Mình cứ phải làm hết sức trước, dù thực tế hết sức thôi là chưa đủ, phải có tâm, tài và tiền nữa. Rồi sau đó, cái gì đến nó sẽ đến”, đạo diễn nói.

Vũ Thành Vinh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Sóc Trăng. Anh từng làm nhiều công việc chân tay nặng nhọc trước khi bước vào lĩnh vực phim ảnh. Vũ Thành Vinh tốt nghiệp hai chuyên ngành quay phim và đạo diễn.

Lấn sân điện ảnh với bộ phim Hai muối (2024) và tới đây là Chị ngã em nâng, dù được xem là “tân binh” màn ảnh rộng, nhưng vốn sống phong phú cùng nền tảng vững chắc từ quá trình hoạt động nghệ thuật suốt hơn 30 năm đã giúp Vũ Thành Vinh thuận lợi hơn khi tiếp cận với khán giả đại chúng. Song song với sự nghiệp nghệ thuật, Vũ Thành Vinh còn là một doanh nhân thành đạt, có tổ ấm hạnh phúc.

Từng trải qua cơn bạo bệnh cận kề cái chết, nam đạo diễn càng thấm thía giá trị của hạnh phúc giản dị: làm việc vừa sức, tận hưởng tổ ấm, và muốn lan tỏa thông điệp về hạnh phúc bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Tủ sách Điện ảnh - Truyền hình giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp điện ảnh, công nghệ truyền hình của Việt Nam cũng như thế giới. Ngoài ra, tủ sách còn giới thiệu các tác phẩm đáng đọc về các bộ phim, diễn viên, MC... nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới.