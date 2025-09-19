Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

MC Hồng Phúc nói về tin ly hôn vợ diễn viên

  • Thứ sáu, 19/9/2025 19:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MC Hồng Phúc vướng nghi vấn ly hôn vợ khi không đeo nhẫn cưới trong một chương trình. Mới đây, anh lên tiếng phủ nhận hôn nhân rạn nứt.

MC Hồng Phúc vừa chia sẻ khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng anh trên trang cá nhân. Nam MC cho biết khi tham gia một chương trình thiện nguyện dành cho người nghèo, anh tháo nhẫn cưới kim cương theo đề nghị của ban tổ chức. Sau đó, nhiều khán giả nhắn tin hỏi Hồng Phúc về nghi vấn hôn nhân rạn nứt. Nam MC lên tiếng phủ nhận.

"Khán giả nhắn tin hỏi vợ chồng tôi là ly hôn rồi hả vì thấy lên hình không đeo nhẫn cưới. Tôi đính chính ở đây. Vợ chồng tôi chưa ly hôn nha mọi người", Hồng Phúc cho biết.

mc hong phuc anh 1

MC Hồng Phúc và vợ diễn viên trải qua 25 năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

MC Hồng Phúc và diễn viên Quỳnh Phượng trải qua hơn 25 năm gắn bó. Cả hai yêu nhau 9 năm sau đó tổ chức lễ cưới. Vợ chồng MC có hai người con con trai Hồng Long (15 tuổi) và con gái Quỳnh Phương (11 tuổi).

Trong một chương trình, Hồng Phúc cho biết anh trân trọng và biết ơn vợ vì đã chu toàn, lo lắng cho gia đình để anh tập trung sự nghiệp. Quỳnh Phượng cũng dành những lời có cánh cho chồng. Nữ diễn viên khen chồng tâm lý, tình cảm. Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng anh thường đi du lịch, hâm nóng tình cảm.

Hồng Phúc sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh làm MC hơn 20 năm, từng dẫn nhiều chương trình như Thay đổi cuộc sống, Hãy chọn giá đúng, Như chưa hề có cuộc chia ly, Điều nhỏ bé kỳ diệu....

MC Hồng Phúc từng tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 4 cùng với con trai.

Vợ chồng Hồng Phúc từng trải qua biến cố khi con trai Hồng Long mắc bệnh tim bẩm sinh. Cả hai đã tìm mọi cách để chạy chữa cho con vượt qua bạo bệnh.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.

Lê Văn Kiệt phim 18+ 'Khế ước bán dâu': Tôi không tha cho chính mình

“Khán giả Việt rất kiên nhẫn và tha cho các đạo diễn. Dù vậy, chính tôi cũng không tha cho bản thân mình”, đạo diễn Lê Văn Kiệt nói.

26:1584 hôm qua

Dàn mỹ nam của phim không tặc đầu tiên ở Việt Nam

"Tử chiến trên không" của Hàm Trần hiện là bộ phim được quan tâm nhất ngoài phòng vé Việt. Dàn mỹ nam trong tác phẩm về đề tài không tặc đầu tiên ở Việt Nam gồm Thanh Sơn, Xuân Phúc, Ma Ran Đô...

7 giờ trước

An Nhi

mc hồng phúc mc hồng phúc vợ hồng phúc nghi vấn ly hôn

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý