Hình ảnh con trai cao 1,91 m của Britney Spears

Sean Preston và em trai Jayden James gây chú ý khi xuất hiện tại trận bóng bầu dục tại trường trung học. Hai con trai của Britney Spears đến cổ vũ em họ Maddie Watson thi đấu.

Theo E! News, Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi) vừa có mặt để cổ vũ cho người em họ Maddie Watson (17 tuổi) khi cô thi đấu trong một trận bóng bầu dục ở trường trung học. Đây là lần hiếm hoi hai con trai của Britney Spears xuất hiện nơi đông người.

Maddie Watson là con gái của Jamie Lynn Spears, em Britney Spears.

Maddie Watson sau đó chia sẻ bức ảnh chụp chung với Sean Preston và Jayden James trên trang cá nhân.

Sean Preston và em trai Jayden James đến cổ vũ em họ thi đấu. Ảnh: IGNV.

Sean và Jayden đều diện đồ đơn giản. Con trai cả của Britney Spears diện áo phông trắng ôm sát, quần jeans tối màu rộng thùng thình và tai nghe đeo ở cổ. Trong khi Jayden thoải mái với áo phông oversize phối cùng quần denim tối màu. Hai chàng trai nổi bật với vẻ ngoài cao lớn, điển trai.

Trước đó, Britney tiết lộ Jayden cao 1,91 m. Ngôi sao nhiều lần tự hào khoe hình ảnh của con trai. Jayden cũng thường xuyên ghé thăm mẹ. Trong khi đó, Sean ít khi gặp gỡ, nói chuyện với Britney. Anh cũng sống kín tiếng.

Theo People, Jean Preston thừa hưởng gương mặt sáng, làn da hồng hào và mái tóc vàng giống mẹ. Anh đam mê âm nhạc, từng có thời gian làm DJ. Kevin Federline - chồng cũ Britney Spears dành nhiều lời khen cho con trai cả. Federline nói rằng Jean Preston có đôi tai nhạy bén, biết chơi nhiều nhạc cụ, trong đó có piano. Lớn lên, chàng trai còn đam mê với bộ môn trượt ván.

Năm 2018, Britney Spears từng đăng tải một clip ghi lại cảnh con trai đánh đàn piano và chia sẻ với niềm tự hào. "Vài ngày trước, con trai tôi đã ngồi xuống và chơi đàn. Con tôi chưa từng học piano một cách nghiêm túc. Cậu bé khiến tôi rơi nước mắt vì xúc động". Ngôi sao nhạc pop cũng nhận xét Jean Preston có tính cách nhân hậu, biết cách cư xử nhưng nhạy cảm và dễ tổn thương. "Nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, trưởng thành và thay đổi, tôi thấy không có gì tuyệt vời hơn", nữ ca sĩ nói.