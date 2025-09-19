Victoria Beckham nói gì về các con

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Victoria Beckham thu hút sự chú ý khi nhắc tới gia đình trong bối cảnh rạn nứt. Sắp tới cô cho ra mắt bộ phim tài liệu về bản thân gồm ba phần về sự nghiệp, gia đình và cuộc sống.

Theo Daily Mail, Victoria Beckham chia sẻ nhiều điều về cuộc sống và gia đình trước thềm ra mắt bộ phim tài liệu mới về bản thân. Trong cuộc phỏng vấn với Elle, cô ngầm khẳng định Brooklyn Beckham sẽ xuất hiện.

Gác lại nỗi buồn thời gian gần đây, bà mẹ 4 con cho biết gia đình mãi là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Khi được hỏi về việc được các con ủng hộ tại các buổi trình diễn thời trang, Victoria Beckham nói: "Đó là điều chúng tôi sẽ làm, các thành viên đều ủng hộ nhau. Chúng tôi luôn xuất hiện vì nhau và tôi luôn cố gắng trở thành người mẹ và người vợ tốt nhất có thể".

Victoria và David luôn nỗ lực trong công việc để trở thành tấm gương sáng. "Ở buổi trình diễn hồi tháng 3, tôi nhớ như in hình ảnh chồng và các con tiến vào hậu trường. Đặc biệt, vẻ mặt của lũ trẻ là một khoảnh khắc khó tin, khi thấy chúng tự hào đến nhường nào".

Victoria Beckham ưu tiên gia đình hơn những điều khác trong cuộc sống. Ảnh: @victoriabeckham.

Với tựa đề đơn giản là Victoria Beckham, bộ phim tài liệu gồm ba phần hé mở nhiều câu chuyện hậu trường, góc khuất đằng sau hành trình từ thành viên Spice Girls tới giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang.

Xoay quanh cuộc trao đổi độc quyền với các thành viên trong gia đình nổi tiếng, Victoria Beckham hy vọng bộ phim cho công chúng thấy một khía cạnh khác, trầm lặng hơn về bản thân.

"Đó quả là một hành trình và mọi thứ đều công khai. Việc trở thành người nổi tiếng, xây dựng thương hiệu cá nhân có thể ví như con dao hai lưỡi", cô chiêm nghiệm.

Ban đầu, Victoria không muốn thực hiện bộ phim này, song David đã thuyết phục cô: "Tôi thực sự không hiểu tại sao mọi người lại quan tâm đến vậy. Trong suốt quá trình sản xuất, tôi thực sự rất thích. Tôi thích việc bản thân có cơ hội làm sáng tỏ ngành công nghiệp này, một ngành công nghiệp nghiêm túc đến mức nào".

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn The House of Beckham. Tác giả Tom Bower khẳng định David và Victoria Beckham không lạ gì với việc chơi bẩn. Cặp đôi quyền lực còn xa cách đến mức họ đăng những câu chuyện tiêu cực về nhau lên truyền thông.

