Brooklyn Beckham bị xóa khỏi phim tài liệu của mẹ?

Trailer phim tài liệu mới của Victoria Beckham gây chú ý khi không có con trai cả Brooklyn Beckham. Điều này làm dấy lên nghi vấn anh bị xoá khỏi phim.

Theo Mirror, loạt phim tài liệu mới về Victoria Beckham trên Netflix vừa tung đoạn teaser đầu tiên, nhưng gây chú ý khi con trai cả Brooklyn Beckham hoàn toàn vắng bóng. Điều này làm dấy lên nghi vấn Brooklyn Beckham đã bị cắt khỏi phim tài liệu của mẹ.

Cụ thể, trong trailer, cựu thành viên Spice Girls xuất hiện cùng chồng David Beckham và các con trong nhiều khoảnh khắc. Cảnh quay tại hàng ghế đầu show diễn thời trang của Victoria cho thấy David cùng các con ngồi ủng hộ, nhưng Brooklyn không có mặt. Trailer vẫn xuất hiện hình ảnh Romeo ôm mẹ trong hậu trường và Cruz diện vest bảnh bao, song con trai cả nhà Beckham dường như bị loại khỏi toàn bộ nội dung.

Trước đó, khi bộ phim tài liệu về David Beckham ra mắt năm 2023, Brooklyn và vợ Nicola Peltz đã tích cực tham gia sự kiện công chiếu cũng như quảng bá trên mạng xã hội. Tuy nhiên, lần này cả hai giữ im lặng, trái ngược với sự chia sẻ của David và Cruz trên Instagram. Việc Brooklyn không được đưa vào trailer càng khiến truyền thông tin vào mâu thuẫn kéo dài giữa anh và gia đình.

Mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình Beckham đã kéo dài nhiều tháng. Ảnh: WireImage.

Căng thẳng trong gia đình Beckham - Peltz từng nhiều lần được báo chí quốc tế đề cập. Từ lễ cưới, hai bên được cho là đã xảy ra tranh cãi về khâu tổ chức, trong khi Brooklyn chọn cách đứng về phía vợ.Gần đây, Brooklyn và Nicola không tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham, cũng không chúc mừng kỷ niệm cưới lần thứ 26 của bố mẹ.

Loạt phim Victoria dự kiến gồm ba tập, xoáy sâu vào hành trình nổi tiếng của nữ ca sĩ một thời với nhóm Spice Girls, quá trình xây dựng thương hiệu thời trang riêng cũng như những thử thách cá nhân. Trong trailer, Victoria khẳng định chưa bao giờ quên xuất thân của mình, chia sẻ mong muốn chồng và các con tự hào về những nỗ lực của cô.

Victoria cũng bật mí về khó khăn khi thương hiệu thời trang từng rơi vào cảnh nợ nần, đồng thời thể hiện quyết tâm không để mất tất cả lần nữa. David xuất hiện trong trailer, động viên vợ: “Chỉ cần em làm một chiếc sandwich phô mai thôi, cả nhà cũng sẽ tự hào về em”.