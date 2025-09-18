Tai tiếng của hoa hậu rao bán ảnh nóng

Theo HK01, diễn viên Viên Gia Mẫn mới đây gây sốc khi rao bán ảnh gợi cảm của cô. Nữ diễn viên đăng một bức ảnh gợi cảm trong bộ đồ lót màu hồng lên Instagram, đính kèm liên kết đến một nền tảng trả phí. Khán giả được yêu cầu đóng tiền khi truy cập vào đường link để xem các tấm ảnh. Sự việc lập tức gây bàn tán cộng đồng mạng. Ảnh: HK01.

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại học Melbourne, Australia và theo học thạc sĩ tại Đại học Hong Kong . Khi đang đi học, Viên Gia Mẫn tình cờ tìm được việc làm thêm tại studio của đạo diễn nổi tiếng Trần Khả Tân. Cuối cùng, vợ của Trần Khả Tân, Sandra Ng, đã đề cử cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Với sự hỗ trợ của vợ chồng đạo diễn nổi tiếng, Viên Gia Mẫn với vẻ ngoài nổi bật và vóc dáng ấn tượng trở thành thí sinh triển vọng năm đó. Ảnh: Post76.

Tuy nhiên, Viên Gia Mẫn chưa bao giờ đạt được ước mơ đăng quang. Cuối cùng, cô chỉ giành được danh hiệu Hoa hậu Ảnh và khép lại hành trình chinh phục cuộc thi sắc đẹp. Sau đó, cô gia nhập làng giải trí, xuất hiện trong vài bộ phim truyền hình, nhưng nhìn chung các vai diễn của cô khá nhạt nhòa. Vai diễn đáng chú ý nhất của cô là Đinh Mẫn, tình nhân của một trùm xã hội đen, trong bộ phim truyền hình E.U. Ảnh: @candy_kamanyuen.

Sau đó, Viên Gia Mẫn quyết định nhận vai trong bộ phim 18+ The Gigolo. Những cảnh khỏa thân táo bạo đã nhanh chóng giúp cô gây chú ý nhưng cũng kéo theo nhiều tranh cãi. Ngược lại, Viên Gia Mẫn cho rằng bản thân đã hy sinh cho nghệ thuật. Năm 2022, Viên Gia Mẫn lên mạng xã hội tố cáo doanh nhân Chung Bồi Sanh và con trai là đồ cặn bã. Cô mô tả năm tháng ở nhà Chung Bồi Sanh là ác mộng, cáo buộc họ là những người không tốt, có tính cách và yêu cầu kỳ quặc. Bài đăng này ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Gia đình Chung Bồi Sanh là những người giàu có nổi tiếng ở Hong Kong. Ảnh: @candy_kamanyuen.

Ngay sau đó, Viên Gia Mẫn tuyên bố di cư. Theo Viên Gia Mẫn, cô chọn định cư tại Anh và tận hưởng cuộc sống ở châu Âu. Để hòa nhập với cuộc sống địa phương đồng thời tìm kiếm người bạn đời lý tưởng, cô tiết lộ đã chi 500 bảng Anh để dự tiệc tối với một người đàn ông giàu có. Trong thời gian ở Anh, Viên Gia Mẫn thường xuyên quay video chia sẻ về cuộc sống giàu sang. Ngoài việc thỉnh thoảng đi du lịch, cô còn đến Galeries Lafayette, Pháp để mua sắm hàng hiệu. Ảnh: @candy_kamanyuen.

Tuy nhiên, sau chưa đầy hai năm sau sinh sống ở Anh, Viên Gia Mẫn bất ngờ tuyên bố trở về Hong Kong. Cô tiếp tục đóng phim và làm KOL. Viên Gia Mẫn cũng tiết lộ cô đã liên lạc với một người bạn quen biết 20 năm, nhưng thái độ của đối phương khiến cô đau lòng. Người này không hề muốn gặp mặt nữ diễn viên. Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, nổi lên sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009. Cô từng tham gia các phim như Từ Vegas đến Macau, Sát phá lang 2, Lives of Omission, Prison Flowers... Ảnh: Singtao.

