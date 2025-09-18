Tiết lộ về lễ cưới của Taylor Swift và hôn phu cao 1,96 m

Travis Kelce vừa tiết lộ kế hoạch tổ chức lễ cưới với Taylor Swift. Anh cho biết hôn lễ dự kiến diễn ra sau mùa giải NFL 2025.

Theo News18, Travis Kelce gây phấn khích khi tiết lộ một phần về kế hoạch tổ chức lễ cưới với Taylor Swift trong tập mới nhất của podcast New Heights. Khi host Jimmy Fallon hỏi về lễ cưới, nam cầu thủ cười và cho biết: "Điều đó rất đơn giản. Tôi cần tìm ra cách để giành chiến thắng trong trận bóng trước".

Travis Kelce hé lộ thời điểm diễn ra lễ cưới dự kiến tổ chức sau khi giải NFL 2025 kết thúc. Anh và Swift mong muốn có nhạc sống trong ngày trọng đại thay vì DJ.

Theo People, hôn lễ của bộ đôi sẽ diễn ra trong phạm vi riêng tư, chỉ có sự góp mặt của gia đình hai bên và số ít bạn bè thân thiết.

Taylor Swift và hôn phu cao 1,96 m. Ảnh: GC.

Trước đó, vào ngày 26/8, Taylor Swift gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với bạn trai Travis Kelce. “Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn,” siêu sao âm nhạc chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.

Nữ ca sĩ tỏ ra hạnh phúc khi được bạn trai quỳ xuống và trao chiếc nhẫn đính hôn trong một khu vườn hoa lãng mạn. Ở bức ảnh khác, ngôi sao nhạc pop trao nụ hôn nồng nhiệt cho Travis Kelce.

Bài đăng của Taylor Swift làm dậy sóng mạng xã hội, thu hút 8 triệu lượt thích chỉ sau chưa đầy 1 giờ đăng tải.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96 m khen bạn gái "là người chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp". Trong mắt Kelce, Swift ngọt ngào, mạnh mẽ và hiểu rõ những gì cô làm. Anh khâm phục những nỗ lực đạt tới đỉnh cao của Swift.