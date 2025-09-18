Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiết lộ về lễ cưới của Taylor Swift và hôn phu cao 1,96 m

  • Thứ năm, 18/9/2025 12:32 (GMT+7)
Travis Kelce vừa tiết lộ kế hoạch tổ chức lễ cưới với Taylor Swift. Anh cho biết hôn lễ dự kiến diễn ra sau mùa giải NFL 2025.

Theo News18, Travis Kelce gây phấn khích khi tiết lộ một phần về kế hoạch tổ chức lễ cưới với Taylor Swift trong tập mới nhất của podcast New Heights. Khi host Jimmy Fallon hỏi về lễ cưới, nam cầu thủ cười và cho biết: "Điều đó rất đơn giản. Tôi cần tìm ra cách để giành chiến thắng trong trận bóng trước".

Travis Kelce hé lộ thời điểm diễn ra lễ cưới dự kiến tổ chức sau khi giải NFL 2025 kết thúc. Anh và Swift mong muốn có nhạc sống trong ngày trọng đại thay vì DJ.

Theo People, hôn lễ của bộ đôi sẽ diễn ra trong phạm vi riêng tư, chỉ có sự góp mặt của gia đình hai bên và số ít bạn bè thân thiết.

Taylor Swift cuoi anh 1

Taylor Swift và hôn phu cao 1,96 m. Ảnh: GC.

Trước đó, vào ngày 26/8, Taylor Swift gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với bạn trai Travis Kelce. “Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn,” siêu sao âm nhạc chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.

Nữ ca sĩ tỏ ra hạnh phúc khi được bạn trai quỳ xuống và trao chiếc nhẫn đính hôn trong một khu vườn hoa lãng mạn. Ở bức ảnh khác, ngôi sao nhạc pop trao nụ hôn nồng nhiệt cho Travis Kelce.

Bài đăng của Taylor Swift làm dậy sóng mạng xã hội, thu hút 8 triệu lượt thích chỉ sau chưa đầy 1 giờ đăng tải.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96 m khen bạn gái "là người chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp". Trong mắt Kelce, Swift ngọt ngào, mạnh mẽ và hiểu rõ những gì cô làm. Anh khâm phục những nỗ lực đạt tới đỉnh cao của Swift.

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

