Cảnh cởi trần của Lãnh Thanh vấp tranh luận

Phân cảnh Thế Giang cởi trần, để lộ hình xăm trên người để trừ quỷ ở cuối phim "Khế ước bán dâu", được nhận xét giống "Quật mộ trùng ma".

Khế ước bán dâu đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Văn Kiệt sau nhiều năm vắng bóng. Phim xoay quanh câu chuyện của Nhài (do Lâm Thanh Mỹ thủ vai) - cô dâu trẻ vừa được gả vào gia tộc họ Vũ, để rồi vô tình bị cuốn vào một "khế ước" kinh hoàng với quỷ dữ. Dự án quy tụ dàn diễn viên gồm Hữu Vi, Lâm Thanh Mỹ, Lãnh Thanh, Trà My…

Chiếu sớm từ 18h ngày 11/9, phim đang ghi nhận hơn 3 tỷ đồng doanh thu (theo Box Office Vietnam). Tác phẩm xếp thứ ba bảng tổng sắp doanh thu sau Mưa đỏ, The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng.

Lãnh Thanh đảm nhận vai Thế Giang và có cảnh trừ quỷ trong Khế ước bán dâu. Ảnh: ĐPCC.

Song phim đang gây tranh luận vì cảnh trừ quỷ ở cuối tác phẩm bị cho là giống bom tấn kinh dị Exhuma (Quật mộ trùng ma) của Hàn Quốc. Cụ thể, Thế Giang (Lãnh Thanh) đang ẩn tu trong núi, trở về nhà theo lời cầu cứu của anh trai để gia tộc khỏi quỷ dữ. Cảnh Thế Giang cởi trần, để lộ hình xăm trên người để trừ quỷ ở cuối phim Khế ước bán dâu có nhiều nét giống pháp sư Bong Gil (Lee Do Hyun) trong Quật mộ trùng ma.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đạo diễn Lê Văn Kiệt phủ nhận cảnh phim nói trên bắt chước, đạo nhái Quật mộ trùng ma.

"Đây là nét văn hóa chung ở châu Á, chứ không chỉ có riêng ở Hàn Quốc. Nếu mọi người tìm hiểu sâu sẽ thấy từ xa xưa, những thầy trị quỷ, sống trong núi như Thế Giang khá phổ biến. Vì mọi người xem Quật mộ trùng ma trước đó nên dễ bị liên tưởng", đạo diễn chia sẻ.

Trở lại đường đua phim, Lê Văn Kiệt nói anh khá lo lắng song không quá áp lực về doanh thu. "Khi phim phát hành ngoài rạp là tác phẩm đó không còn thuộc về đạo diễn. Sự quyết định cuối cùng là đến từ khán giả", anh chia sẻ.