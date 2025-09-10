NSND Xuân Bắc sẽ không đảm nhận vai trò MC của chương trình Vua tiếng Việt từ mùa 5. Đơn vị sản xuất chưa công bố người thay thế.

"Suốt 4 mùa qua, MC Xuân Bắc đã để lại dấu ấn sâu đậm với lối dẫn dí dỏm, thông minh và đầy duyên dáng, góp phần làm nên thành công rực rỡ của. Mùa 5 của Vua tiếng Việt sẽ tiếp tục hành trình ấy cùng một gương mặt mới toanh ở vị trí MC", theo thông tin trên fanpage VTV3.

NSND Xuân Bắc dừng dẫn Vua tiếng Việt.

Vua tiếng Việt là chương trình trò chơi truyền hình do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sản xuất, lần đầu phát sóng năm 2021. Thông qua các thử thách về từ vựng, ngữ pháp, ca dao, tục ngữ... chương trình khám phá sự phong phú, giàu có, từ đó phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

Chương trình gồm 4 vòng thi chính: Phản xạ, Giải nghĩa, Xâu chuỗi và Soán ngôi với độ khó tăng dần.

Trong mùa gần nhất, người chơi Hoàng Trọng Sang chiến thắng Vua tiếng Việt với phần thưởng trị giá 320 triệu đồng. Hoàng Trọng Sang 36 tuổi, hiện là chuyên viên truyền thông và tốt nghiệp ngành Báo chí.

NSND Xuân Bắc gắn bó với chương trình qua 4 mùa. Anh được khán giả yêu mến vì lối dẫn dí dỏm, hài hước và hoạt ngôn.