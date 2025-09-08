Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hồ Quang Hiếu cưới

Hồ Quang Hiếu tổ chức lễ cưới vào ngày 19/9. Anh và Tuệ Như trải qua hai năm chung sống và có một con trai đầu lòng.

Hồ Quang Hiếu tổ chức lễ cưới vào ngày 19/9 tại TP.HCM. Hiện vợ chồng anh đã gửi thiệp mới tới các đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Cả hai cũng hoàn thiện các khâu cuối cùng cho ngày trọng đại.

Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ Việt đã nhận được thiệp mời từ vợ chồng Hồ Quang Hiếu.

ho quang hieu cuoi anh 1

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như cưới ngày 19/9.

Theo thông tin trên thiệp mời, vợ chồng Hồ Quang Hiếu bắt đầu đón khách từ 19h30. Lễ cưới chính thức diễn ra vào 18h30 ngày 19/9. Sau 20h sẽ diễn ra chương trình ca hát, giao lưu đến từ người thân, đồng nghiệp tại hôn lễ.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như trải qua hai năm chung sống và có một con trai đầu lòng.

Bộ đôi đăng ký kết hôn vào tháng 5/2023. Sau đó, đám hỏi của hai người được tổ chức ngày 2/8/2023 tại Cà Mau. Nói về cuộc sống hôn nhân, Hồ Quang Hiếu chia sẻ: “Tôi hay trêu là Tuệ Như khá lười, ngủ nhiều. Song vợ lại giỏi việc quán xuyến nhà cửa. Vợ là người miền Tây nên khẩu vị ăn ngọt, tôi lại thích ăn mặn. Là đầu bếp chính trong nhà nên Tuệ Như đang tập dung hòa sở thích của cả 2. Tôi vụng về chuyện bếp núc nhưng vẫn vào bếp phụ vợ nấu cơm, chế biến những món ăn đơn giản như trứng chiên, nấu canh”.

Đầu tháng 8, vợ chồng ca sĩ vướng tin đồn rạn nứt. Sau đó, người mẫu Tuệ Như lên tiếng phủ nhận.

"Đoàn mình hôm qua đến giờ, đọc tin tức ở đâu mà sáng giờ dữ dội quá. Câu trả lời đây nè. Em mời đoàn mình giải tán", cô viết trên trang cá nhân.

  • Hồ Quang Hiếu

    Hồ Quang Hiếu

    Hồ Quang Hiếu là một nam ca sĩ nhạc trẻ đã tốt nghiệp trường Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội Hà Nội. Anh bắt đầu được khán giả yêu mến sau khi phát hành ca khúc cùng tên trong album "Chỉ cần em hạnh phúc". Không chỉ hát nhạc trẻ, anh còn nổi tiếng với những sản phẩm remix các ca khúc nhạc xưa như "Con bướm xuân", "Túp lều lý tưởng", "Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi".

    Bạn có biết: Hồ Quang Hiếu từng tham gia vòng sơ tuyển cuộc thi "Vietnam Idol" mùa 2.

    • Ngày sinh: 20/09/1986
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Còn lại gì sau cơn mưa, Đừng buông tay anh, Nơi ấy con tìm về, Không cảm xúc, Con bướm xuân, Ngã tư đường,...

