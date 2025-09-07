Nghệ sĩ rút khỏi Chiến sĩ quả cảm vì chấn thương

Trong tập mới nhất, Liên Bỉnh Phát nói lời chia tay chương trình vì chấn thương. Ca sĩ Quốc Thiên cũng không thể tiếp tục đồng hành.

Tối 7/9, tập 7 của chương trình Chiến sĩ quả cảm lên sóng. Đáng chú ý, Liên Bỉnh Phát không xuất hiện trong tập này. Trên màn hình, anh xuất hiện qua đoạn clip ngắn, ngồi trên xe lăn với chấn thương nghiêm trọng và gửi lời chào tạm biệt.

"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các đồng chí vì không thể đi cùng mọi người trong chặng hành trình này. Tôi đã bị chấn thương ở chân. Mấy ngày trước, tôi cũng rất phấn khích vì lực lượng chúng ta sắp đến, nhưng rất tiếc là không được. Chúc cho các anh em giữ được sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau", nam diễn viên chia sẻ.

Liên Bỉnh Phát rút khỏi Chiến sĩ quả cảm.

Không lâu sau, khán giả tiếp tục bất ngờ khi Quốc Thiên xuất hiện muộn hơn đồng đội và thông báo anh sẽ tạm thời không đồng hành cùng chương trình trong vài ngày tới.

Hai nghệ sĩ mới gia nhập vào dàn cast gồm Binz và Hưng Nguyễn. Tiến Luật bất ngờ khi Binz góp mặt trong chương trình. Đáp lại lời đồng nghiệp, Binz cho biết: "Em không có gì ngoài thể lực".

Tổng đạo diễn Mai Thắm chia sẻ yếu tố an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình thực hiện chương trình Chiến sĩ quả cảm. Với một chương trình thực tế có rủi ro cao về sức khỏe, nữ đạo diễn cho biết luôn có xe cứu thương và bác sĩ túc trực sẵn sàng hỗ trợ nghệ sĩ bất cứ lúc nào.

"Trong quá trình thực hiện chương trình, các nghệ sĩ chắc chắn sẽ đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ đối mặt với nguy hiểm một mình. Luôn có những chiến sĩ thực thụ đồng hành cùng họ. Chúng tôi đã cân đối, cân nhắc rất kỹ lưỡng khi đặt ra các thử thách, sao cho vừa đảm bảo tính chân thực, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nghệ sĩ", Mai Thắm nói.

Trước đó, Liên Bỉnh Phát cũng gặp tai nạn, dẫn đến bị thương ở ngón tay. Song anh giấu kín thông tin và chỉ chia sẻ với các đồng đội sau khi hoàn thành việc giải cứu các nạn nhân.