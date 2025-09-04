Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt Ngọc Trinh

Lễ đưa tang diễn viên Ngọc Trinh diễn ra vào chiều 4/9. Gia đình, đồng nghiệp và hàng trăm khán giả tiễn biệt cô về nơi an nghỉ.

Chiều 4/9, lễ đưa tang diễn viên Ngọc Trinh diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM. Gia đình, đồng nghiệp và học trò có mặt đông đủ để tiễn biệt cô. NSƯT Công Ninh, vợ chồng Việt Hương, Trần Ngọc Giàu... thắp hương và tiễn đưa đồng nghiệp về an nghỉ cuối cùng. Lễ tang diễn ra lặng lẽ, không có điếu văn.

Lễ di quan diễn ra sau đó. Cháu gái nghệ sĩ cầm di ảnh dẫn đầu đoàn đưa tang. Thi hài nữ diễn viên được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Những ngày qua, các đồng nghiệp đến thắp hương và tiễn biệt Ngọc Trinh.

Những ngày qua, hàng trăm nghệ sĩ Việt, học trò, người hâm mộ ở nhiều thế hệ đã đến để viếng nghệ sĩ Ngọc Trinh và chia buồn cùng gia quyến. Đến tận 22h ngày 3/9, những vòng hoa viếng ghi tên các công ty, đơn vị, đối tác, đồng nghiệp... vẫn được chuyển đến nhà riêng - nơi diễn ra lễ tang nghệ sĩ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, NSƯT Hạnh Thúy tâm sự các đồng nghiệp, không ai bảo ai, mọi người đều muốn đến đây trong những giây phút cuối cùng để tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh về chốn an nghỉ.

"Ai cũng mến thương con đường làm nghề và con người chị. Có người chia sẻ vài kỷ niệm xưa cũ - những câu chuyện nhỏ mà bình thường nhưng giờ lại trở nên quý giá. Cũng có người chỉ ngồi lặng lẽ một góc, không nói gì, không cần làm gì, chỉ hiện diện như một cách tiễn biệt riêng", nghệ sĩ Hạnh Thúy cho biết.

Ngọc Trinh qua đời vào sáng 1/9 tại nhà riêng sau thời gian điều trị bệnh.

Thông tin Ngọc Trinh mất ở tuổi 52 khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, thương tiếc. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt nghệ sĩ Việt đồng loạt đăng tải cáo phó của diễn viên cùng lời tiễn biệt cô về cõi tạm.

Không chỉ vậy, rất đông khán giả hâm mộ cũng bày tỏ sự đau buồn, tiếc thương trước sự ra đi của diễn viên Ngọc Trinh. Bởi cách đây không lâu, nữ diễn viên vẫn tham gia nhiều hoạt động giải trí. Cô cũng cập nhật mạng xã hội với nhiều hình ảnh, bài đăng có nội dung tươi vui, nhiều năng lượng.