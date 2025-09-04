Đêm cuối tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh

Người thân, đồng nghiệp có mặt trong đêm cuối lễ tang Ngọc Trinh. Mọi người cùng nói chuyện, nhắc nhớ những kỷ niệm về diễn viên trước giờ phút chia ly.

Không gian lễ tang NSƯT Ngọc Trinh tại nhà riêng ở TP.HCM bao phủ bởi hoa tang, vòng viếng. Từ đầu hẻm tới cửa nhà, hàng trăm người dân, streamer phủ kín lối vào.

Tối 3/9, nhiều nghệ sĩ Việt như vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh, Đức Hải, Quyền Linh, Gia Bảo, Hạnh Thúy, Cát Phượng… có mặt trong đêm cuối để tiễn biệt người đồng nghiệp ra đi ở tuổi 52. Các nghệ sĩ quây quần, ngồi tận tới khuya để cùng nói chuyện, ôn lại những kỷ niệm về người quá cố.

Đêm cuối bên Ngọc Trinh

Trong 3 ngày diễn ra lễ tang, hàng trăm nghệ sĩ Việt, học trò, người hâm mộ ở nhiều thế hệ đã đến để viếng nghệ sĩ Ngọc Trinh và chia buồn cùng gia quyến. Đến tận 22h ngày 3/9, những vòng hoa viếng ghi tên các công ty, đơn vị, đối tác, đồng nghiệp... vẫn được chuyển đến nhà riêng - nơi diễn ra lễ tang nghệ sĩ.

Túc trực bên linh cữu nhiều ngày qua là các chị em, cháu của Ngọc Trinh. Họ cùng nhau lo lắng chu toàn cho hậu sự nữ nghệ sĩ. Lễ tang diễn ra ấm cúng, không ồn ào - đúng như tâm nguyện trước khi ra đi của cô.

Ngọc Trinh được đồng nghiệp, học trò yêu mến vì tính cách hiền hậu, sống tích cực.

Có mặt từ sớm trong đêm cuối lễ tang, NSƯT Hạnh Thúy tâm sự các đồng nghiệp, không ai bảo ai, mọi người đều muốn đến đây trong những giây phút cuối cùng để tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh về chốn an nghỉ.

"Ai cũng mến thương con đường làm nghề và con người chị. Có người chia sẻ vài kỷ niệm xưa cũ - những câu chuyện nhỏ mà bình thường nhưng giờ lại trở nên quý giá. Cũng có người chỉ ngồi lặng lẽ một góc, không nói gì, không cần làm gì, chỉ hiện diện như một cách tiễn biệt riêng. Các em sinh viên của chị thì hết lòng lo lắng trong ngoài cho cô giáo mình ngày mai sẽ đi một chuyến thật xa thật dài. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều làm bằng sự tự nguyện và thương kính. Họ gọi chị là 'cô giáo', nhưng cái cách họ chăm chút cho chị những ngày cuối này, giống như đang lo cho một người thân ruột thịt. Gia đình chăm chút mọi thứ có thể để được ấm áp nhất, chu đáo nhất cho chị", Hạnh Thúy chia sẻ.

NSƯT Hạnh Thúy kể cô biết đến diễn viên Ngọc Trinh từ khi đàn chị là cô đào trẻ sáng giá của sân khấu 5B với vai Hồng trong vở kịch Ngôi nhà của chúng ta. Khi đó, Hạnh Thúy đang là sinh viên của trường Nghệ thuật Sân khấu II (hiện là trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Khi theo dõi đàn chị trên sân khấu, cô ấn tượng với chất giọng lanh lảnh, gương mặt đẹp, sáng và ngoại hình nhỏ nhắn của Ngọc Trinh.

Sau đó, Hạnh Thúy có dịp được hợp tác với diễn viên Ngọc Trinh khi cùng tham gia kịch truyền hình, vài dự án phim. Trong quá trình làm việc, Hạnh Thúy nhận ra rằng phía sau vẻ ngoài nhỏ nhắn của đàn chị là sức mạnh và nghị lực lớn. Trước những khó khăn, biến cố, Ngọc Trinh luôn tìm mọi cách để vượt qua, không than vãn, kể lể.

"Chị gần như không khuất phục trước thử thách nào trong cuộc sống lẫn công việc. Điều đó để lại ấn tượng sâu đậm với tôi, dù nhiều năm qua cả hai không có nhiều dự án chung. Khi có dịp gặp nhau ở trường, hai chị em vẫn nói chuyện. Tôi quý chị vì tính cách nghiêm túc, thích sáng tạo, bền bỉ và làm việc hết mình kể cả vai trò là nghệ sĩ hay cô giáo. Ngày mai, chị sẽ rời đi thật xa. Nhưng sự hiện diện của chị, theo một cách nào đó, tin rằng vẫn còn ở lại trong ký ức của rất nhiều người", cô nói.

Tiếp lời nghệ sĩ Hạnh Thúy, đạo diễn Phương Điền kể anh cũng là hậu bối của diễn viên Ngọc Trinh. Anh học dưới đàn chị một khóa tại trường Nghệ thuật Sân khấu II. Phương Điền cho biết khi anh còn là sinh viên, chỉ biết đi học, Ngọc Trinh đã là ngôi sao nhiều người biết đến. Cô tham gia nhiều bộ phim, đóng kịch. Ngoài ra, mối tình đẹp một thời giữa Ngọc Trinh và thầy Công Ninh, cũng khiến nhiều thế hệ sinh viên Nghệ thuật Sân khấu ngưỡng mộ.

"Lúc làm Mẹ rơm, tôi có ngỏ lời mời đến chị nhưng chị bận lịch giảng dạy không thể tham gia. Sau đó, hai chị em cũng gặp gỡ, trò chuyện trong một số sự kiện về phim. Những bức ảnh mà tôi chụp chị cách đây 22 năm, vẫn còn giữ lại trong máy. Tôi nhớ mãi về chị, một diễn viên có ngoại hình đẹp, diễn tốt và tính cách thiện lành", đạo diễn chia sẻ.

Đồng nghiệp, học trò nhớ về diễn viên

Trong những ngày diễn ra lễ tang, rất đông sinh viên là học trò của diễn viên Ngọc Trinh tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đều có mặt, để hỗ trợ người thân, lo liệu hậu sự cho cô giáo.

Mỹ Trinh, lớp K24B xúc động khi nhắc đến những kỷ niệm về cô giáo. Học trò của Ngọc Trinh chia sẻ trên giảng đường, cô rất nghiêm khắc nhưng ngoài đời thường lại hiền hậu và lo lắng cho các học trò. "Tôi nhớ những lần gần nhất gặp, cô trông gầy hơn trước nhưng vẫn rất đẹp. Cô bị bệnh về dạ dày đã lâu, phải uống thuốc. Sức khỏe không tốt nhưng mỗi lần lên lớp, cô đều vui vẻ, sôi nổi và rạng rỡ. Những gì tôi nhớ về cô là sự tích cực, tràn đầy năng lượng", Mỹ Trinh chia sẻ.

Đến sáng 4/9, nhiều nghệ sĩ Việt vẫn chia sẻ những bài đăng, dòng chia buồn, tiễn biệt Ngọc Trinh. Từ Mỹ, diễn viên Kim Hiền cho biết bàng hoàng khi đón nhận tin buồn. Cô không tin vào sự thật rằng người chị từng gắn bó trong Mùi ngò gai một thời, nay đã ra đi ở tuổi 52.

"Bao ký ức lại ùa về, những ngày đầu tiên khi mình và chị có dịp làm việc chung trong bộ phim Mùi ngò gai. Đó không chỉ là khoảng thời gian làm nghề, mà còn là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình, khi được đồng hành cùng một đàn chị tài năng, hết mình với nghệ thuật. Chị luôn là người truyền cảm hứng, là tấm gương trong cách làm nghề và cả trong cuộc sống", cô viết trên trang cá nhân.

Nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật sôi nổi trước khi mất ở tuổi 52.

Kim Hiền chia sẻ: "Những hình ảnh, những vai diễn của chị sẽ còn mãi trong tim khán giả, và trong lòng những người từng may mắn được làm việc cùng chị trong đó có mình. Xin tiễn biệt chị, một người đàn chị đáng quý, một nghệ sĩ đầy đam mê. Em sẽ luôn trân trọng và nhớ đến những tháng ngày đã từng đồng hành cùng chị. Mong chị an yên ở một nơi thật đẹp".

Diễn viên Diệp Chấn Thanh tiễn biệt đồng nghiệp: "Vĩnh biệt chị Vy Ngọc Trinh với một miền ký ức thật đẹp của bao thế hệ khán giả mang tên Mùi ngò gai. Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần".

Chiều 4/9, lễ động quan diễn ra vào lúc 14h, sau đó linh cữu nghệ sĩ được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Vĩnh biệt NSƯT Ngọc Trinh!