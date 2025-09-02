Hình ảnh giản dị của Mỹ Tâm 'viral' trên mạng xã hội

Nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi... chia sẻ sự tự hào, xúc động khi biểu diễn tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sáng 2/9, hàng trăm nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại quảng trường Ba Đình.

Ngoài ra, nhiều tiết mục nghệ thuật là điểm nhấn trong đại lễ. Mỹ Tâm là một trong các nghệ sĩ biểu diễn ở sự kiện trọng đại của đất nước. Cô diện áo dài trắng, hát Giai điệu tự hào: "Bài hát ấy vang trong tim con/Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường/Bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng/Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc/ Cùng triệu người ngân vang câu ca. Nước non Việt Nam ta vững bền".

Hình ảnh Mỹ Tâm diện áo dài, không trang điểm đậm hay sơn móng tay viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, Mỹ Tâm chia sẻ cảm xúc tự hào, xúc động.

"Hôm nay, Tâm không thể nào diễn tả hết niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao và xúc động khi được cất vang tiếng hát tại Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng triệu người ngân vang câu hát 'Nước non Việt Nam ta vững bền'. Biết ơn Bác Hồ kính yêu. Biết ơn cha ông ta cùng những người mẹ Việt Nam anh hùng, các chiến sĩ đã gìn giữ đất nước để chúng con được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Giá trị của tự do và độc lập có được như hôm nay, chúng con nguyện lòng xin ghi nhớ mãi. Tâm tự cảm thấy mình cần phải sống xứng đáng, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước Việt Nam thân yêu", nữ ca sĩ bày tỏ.

Mỹ Tâm, Hòa Minzy và giọng ca nhí Thủy Tiên trình diễn tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9 tại quảng trường Ba Đình. Ảnh: @hoaminzy.

Hòa Minzy cũng đăng tải loạt ảnh trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Phải nhiều năm nữa mới gặp lại không khí hào hùng đầy giá trị kỷ niệm mừng ngày trọng đại của đất nước. Chi xin phép được lưu giữ hình ảnh của mình gom nhặt từ nhiều kênh truyền thông Quốc gia để kỷ niệm niềm vinh dự ý nghĩa này", Phương Mỹ Chi bày tỏ.

Phương Mỹ Chi là một trong số các ca sĩ có vinh dự được trình diễn tại hai sự kiện quan trọng của đất nước trong năm nay. Trước đó, tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào sáng 30/4, cô cùng rapper Double2T thể hiện ca khúc Mùa xuân trên TP.HCM.