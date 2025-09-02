Tuấn Hưng thức trắng đêm chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9

Nam ca sĩ thức xuyên đêm để đón đợi Lễ diễu binh, diễu hành 2/9. Góc ban công của nhà Tuấn Hưng cũng mở cửa để đón cựu chiến binh và người già cao tuổi đi xem chương trình.

Trên trang cá nhân, từ tối 1/9 đến sáng 2/9, Tuấn Hưng liên tiếp cập nhật các hình ảnh, video ghi lại cảnh anh thức xuyên đêm, cùng với biển người đứng đợi xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Nam ca sĩ diện áo cờ đỏ sao vàng, đội mũ lưỡi trai thêu chữ: "Việt Nam". "Không khí lúc này ngay trước nhà. Thật sự tôi cũng loay hoay cả đêm thức trắng rồi ngó xem mọi người có thức đêm và thức thế nào. Ai mệt thì ngả dựa vào người bên cạnh hoặc nằm xuống chiếu, quạt cho nhau rồi động viên nhau. Tinh thần đồng bào và dân tộc mình là như vậy đó", nam ca sĩ chia sẻ.

Tuấn Hưng theo dõi lễ diễu binh, diễu hành 2/9 từ Góc ban công. Ảnh: FBNV.

Ca sĩ cũng mở cửa Góc ban công của nhà anh tại phố Hàng Khay (Hà Nội) để đón cựu chiến binh và người già cao tuổi đi xem chương trình từ 1/9.

"Không khí hân hoan, lòng người rộn rã, cùng nhau chào đón đại lễ, đón niềm tự hào, đón yêu thương và đón cả hy vọng mới", Tuấn Hưng bày tỏ.

Ngoài Tuấn Hưng, nhiều nghệ sĩ Việt cũng háo hức để chờ đón xem lễ diễu binh, diễu hành. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hưng cùng các thành viên trong gia đình diện trang phục đồng điệu, xuống phố để chào đón ngày lễ trọng đại của đất nước.

Trong khi đó, hàng trăm nghệ sĩ Việt đã tập trung ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, sau đó di chuyển tới điểm tập kết Quán Thánh từ rạng sáng để chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại quảng trường Ba Đình.

Trên trang cá nhân, diễn viên Trương Quỳnh Anh chia sẻ ảnh chụp cùng các nghệ sĩ như MONO, Trang Pháp, Huỳnh Lập… khi họ cùng chuyến xe di chuyển tới Quán Thánh. Trương Quỳnh Anh bày tỏ sự háo hức khi chỉ ít giờ tới lễ diễu binh sẽ chính thức diễn ra.

Buổi lễ chính thức sáng 2/9 có thêm sự tham gia của một số nghệ sĩ như Song Luân, Ninh Dương Lan Ngọc… Trong tà áo dài trắng, Lan Ngọc thoải mái giao lưu với các khán giả có mặt ở đường Quán Thánh hoặc trò chuyện với các đồng nghiệp. Họ được người dân ngồi kín hai bên đường cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh nên nhờ thế dù thức trắng đêm, không ai cảm thấy mệt mỏi.