Hương Tràm, Đức Phúc góp giọng trong đêm nhạc đặc biệt ở TP.HCM

  • Thứ hai, 1/9/2025 15:03 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" tại TP.HCM sẽ có sự tham gia của những giọng ca tên tuổi gồm Trọng Tấn, Anh Thơ, Đức Phúc, Hương Tràm...

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Ánh sao độc lập.

Chương trình được truyền hình trực tiếp vào 19h30 ngày 2/9, kết nối trực tuyến từ ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu - ba địa phương vừa chính thức “về một nhà” cùng TP.HCM từ 1/7.

Anh sao doc lap anh 1

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ánh sao độc lập sẽ kết nối trực tuyến từ ba điểm cầu: phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu. Ảnh: BTC.

Theo ban tổ chức, Ánh sao độc lập không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm, mà còn là lời tri ân những thế hệ cha ông đi trước, là dịp để người dân cùng nhau nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường, tự hào và gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Đặc biệt, sự kiện còn mang ý nghĩa thời sự khi TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức trở thành một siêu đô thị vùng.

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập là sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và tinh hoa nghệ thuật truyền thống, tạo nên một không gian biểu diễn vừa hoành tráng vừa giàu cảm xúc. Ngay từ mở màn, khán giả sẽ được chiêu đãi bằng màn trình diễn ánh sáng laser, mapping kết hợp cùng âm hưởng nhạc dân tộc.

Chương trình có sự tham gia của những giọng ca tên tuổi như Trọng Tấn, Anh Thơ, Đức Phúc, Hương Tràm, Võ Hạ Trâm, Giang Hồng Ngọc...

Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật sẽ khép lại bằng màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại cả ba điểm cầu.

Bên cạnh đêm nghệ thuật diễn ra vào tối 2/9, TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền - tri ân gồm các hoạt động: Triển lãm ảnh, tư liệu kỷ niệm 80 năm từ 19/8 đến 5/9 tại Đường Nguyễn Huệ (đoạn Ngô Đức Kế - Tôn Đức Thắng), đường Đồng Khởi (đối diện Công viên Chi Lăng, phường Sài Gòn) và số 1 đường Ba Cu, phường Vũng Tàu; Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày 29/8 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM; Bảo tàng Tôn Đức Thắng; Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đường Nguyễn Huệ; Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tại một số địa điểm trên địa bàn Thành phố do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức.

An Anh

  • Phạm Thị Hương Tràm

    Phạm Thị Hương Tràm

    Hương Tràm, tên đầy đủ Phạm Thị Hương Tràm, là một nữ ca sĩ được nhiều khán giả biết đến khi giành quán quân cuộc thi "Giọng hát Việt" mùa đầu tiên. Cô thành công với các ca khúc như: "Ngốc", "Cho em gần anh thêm chút nữa" và "Em gái mưa". Từng đoạt cúp Vàng cuộc thi "The Remix" 2016 và trở thành huấn luyện viên chương trình "Giọng hát Việt nhí" năm 2017.

    • Ngày sinh: 15/01/1995
    • Chiều cao: 1.59 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Sao anh vẫn chờ, Ngốc, I'm still loving you, Vẫn luôn chờ mong, Cho em gần anh thêm chút nữa, Ta còn thuộc về nhau, Em gái mưa

  • Nguyễn Đức Phúc

    Nguyễn Đức Phúc

    Nguyễn Đức Phúc là quán quân Giọng hát Việt mùa 3, đồng thời là sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Hiện anh đang hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ do công ty Mỹ Tâm Entertainment quản lý. Sản phẩm âm nhạc đầu tay "Chỉ một câu" mang về cho Đức Phúc giải thưởng "Ca sĩ thể hiện hiệu quả" và "Bài hát của tháng" trong chương trình Bài hát Việt tháng 11 năm 2015.

    Bạn có biết: Trước khi tham gia Giọng hát Việt, Đức Phúc từng bị loại ngay vòng đầu tại cuộc thi Vietnam Idol và Vietnam's Got Talent.

    • Ngày sinh: 15/10/1996
    • Single: Chỉ một câu, Giấu Mặt, Về Nơi Tôi Sinh Ra, Cũng Đành Thôi, Ánh Nắng Của Anh (Nhạc phim "Chờ Em Đến Ngày Mai"), Ta Còn Yêu Nhau

