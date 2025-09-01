Quyền Linh và sao Việt mừng Tết Độc lập

Ngày 1/9, Quyền Linh chia sẻ bộ ảnh cả gia đình cùng diện áo cờ đỏ sao vàng và cầm trên tay lá cờ Tổ quốc. Nam diễn viên chia sẻ: "Mừng 80 năm Tết Độc lập. Chúc cả nhà kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui". Trong ảnh, Quyền Linh rạng rỡ bên cạnh vợ - doanh nhân Dạ Thảo và con gái Lọ Lem.

Ở một khung hình khác, hai cha con Quyền Linh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp nghỉ lễ 2/9 . Hạt Dẻ (Tên thật: Mai Thảo Ngọc) thu hút với chiều cao nổi bật 1,7 m. Con gái Quyền Linh đang theo học một trường quốc tế tại TP.HCM.

Những ngày qua, Tiểu Vy cũng góp mặt trong đoàn diễu hành của Khối Văn hóa - Thể thao. Cô chia sẻ: "Những khoảnh khắc để ghi nhớ sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Hôm nay Vy có thể đứng ở đây, tận hưởng từng niềm vui bình dị là nhờ máu xương và lòng dũng cảm mà cha ông đã đánh đổi".

Hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các thành viên trong gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh cũng thực hiện bộ ảnh tại nhà riêng. Các thành viên diện trang phục đồng điệu, cầm lá cờ nhỏ trên tay. "Cùng hòa chung niềm vui lớn của đất nước. Biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh để chúng ta có được hòa bình hôm nay", vợ Đăng Khôi chia sẻ.

Anh Thơ, bà xã của Bình Minh, cũng vừa cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân. Cô diện áo dài truyền thống, khoác ngoài là khăn choàng màu đỏ thêu hình ảnh lá cờ và danh thắng của Việt Nam.

Người mẫu Hà Anh cho biết dịp lễ năm nay, cô đưa cả gia đình về Hà Nội để đón Tết Độc lập. Cô cùng chồng và các con đi xem các buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, hòa chung niềm vui với mọi người. Dịp này, các thành viên trong nhà Hà Anh cũng thực hiện bộ ảnh, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Trong đó, Hà Anh và con gái diện áo dài đỏ, còn chồng cùng con trai mặc áo thun có in dòng chữ: "Việt Nam".

Diễn viên Bella Mai cũng chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân. Trong đó, cô diện trang phục thanh lịch gồm áo sơ mi kết hợp với quần jeans và phụ kiện là khăn choàng in hình quốc kỳ.

Trong trang phục áo dài đỏ nổi bật, Lê Lộc rạng rỡ và tươi tắn. Cô kết hợp thêm phụ kiện là túi xách cầm tay cùng hoa tai bản lớn đồng điệu, để hoàn thiện tổng thể trang phục. "Niềm hạnh phúc ngập tràn trong từng hơi thở, là những ngày vui của quê hương mình", cô viết trên trang cá nhân.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.