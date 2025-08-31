'Mưa đỏ' thu 300 tỷ đồng trong 9 ngày, phá kỷ lục phim Trấn Thành

Bộ phim "Mưa đỏ" đang hốt tiền ngoài phòng vé. Tác phẩm của Đặng Thái Huyền thu 300 tỷ đồng sau 9 ngày.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, bộ phim Mưa đỏ của Đặng Thái Huyền vượt mốc 300 tỷ đồng sau 9 ngày trình làng. Tác phẩm đang tăng suất chiếu theo từng ngày. Hiện phim ghi nhận trung bình hơn 5.000 suất chiếu/ngày. Tỷ lệ lấp đầy rạp ở mức cao.

Theo dữ liệu kể trên, phim đã chính thức phá vỡ kỷ lục của Bộ tứ báo thủ vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Khi bộ phim của Trấn Thành phải mất 13 ngày để có thể cán mốc 300 tỷ đồng .

Bộ phim Mưa đỏ vượt mốc 300 tỷ đồng sau 9 ngày chiếu. Ảnh: ĐPCC.

Với tốc độ hốt tiền hiện tại của Mưa đỏ, phim sẽ sớm hất văng Bộ tứ báo thủ, để trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất, tính từ đầu năm đến nay.

Chỉ trong vòng thời gian ngắn khởi chiếu, Mưa đỏ do Đặng Thái Huyền cầm trịch đã phá vỡ những kỷ lục, không chỉ đối với thể loại phim chiến tranh cách mạng, mà còn tạo ra một cuộc cạnh tranh sòng phẳng ở thị trường phim thương mại.

Mưa đỏ lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim gây sốt nhờ câu chuyện xúc động về hình ảnh người lính, lại ra rạp vào thời điểm thuận lợi, khi người dân cả nước đang sục sôi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng cơn sốt Mưa đỏ tới từ việc thế hệ trẻ ngày càng có nhu cầu tìm về lịch sử, văn hóa dân tộc. Mặt khác, nghệ thuật làm phim chiến tranh, lịch sử cũng có tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, chiến lược ra mắt hợp lý cũng là nguyên nhân giúp tác phẩm được đón nhận rộng rãi.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết Cục Điện ảnh xác định thành công của Mưa đỏ là “cơ hội vàng”, cần được chuyển hóa thành những chiến lược cụ thể để bảo đảm dòng phim chiến tranh, cách mạng phát triển bền vững.