Cuộc sống của Phương Nhi sau khi làm dâu hào môn

Sau khi kết hôn với Phạm Nhật Minh Hoàng, Phương Nhi trở thành nàng dâu hào môn được quan tâm. Song cô vẫn khá kín tiếng, chỉ tham gia một số sự kiện cùng chồng doanh nhân.

Những ngày gần đây, Phương Nhi trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi xuất hiện tại các sự kiện diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội). Gần nhất, cô góp mặt ở lễ khai Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước diễn ra ngày 28/8. Phương Nhi rạng rỡ với áo dài trắng, quàng khăn cờ đỏ sao vàng, ngồi bên cạnh các thành viên trong gia đình nhà chồng.

Hay trước đó, người đẹp cũng tham gia tại lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam vào ngày 19/8.

Phương Nhi tham gia một số sự kiện bên chồng doanh nhân. Ảnh: Việt Linh.

Trong những lần xuất hiện các sự kiện, Phương Nhi ghi điểm với phong cách thời trang thanh lịch, thần thái tươi tắn.

Khoảng 8 tháng kể từ khi làm dâu hào môn, Phương Nhi vẫn duy trì lối sống kín tiếng. Cô rút lui hoàn toàn khỏi showbiz và chỉ đồng hành cùng chồng trong một số hoạt động liên quan đến tập đoàn, trong đó có phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), diễn ra ngày 24/4.

Á hậu không hoạt động mạng xã hội. Một số hình ảnh như khi cô đi du lịch cùng chồng tại Nhật Bản, Đà Nẵng thời gian qua, được một số tài khoản mạng ghi lại.

Theo nguồn tin thân cận, Phương Nhi và Minh Hoàng dự kiến tổ chức lễ cưới vào năm 2026.

Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, được biết đến là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô từng thi Miss International và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản.