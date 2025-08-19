Hình ảnh mới nhất của Phương Nhi

Phương Nhi xuất hiện bên chồng doanh nhân tại sự kiện diễn ra vào sáng 19/8. Á hậu diện trang phục thanh lịch.

Ngày 19/8, Á hậu Phương Nhi góp mặt tại lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội).

Á hậu diện trang phục thanh lịch, phối cùng phụ kiện là khăn choàng và trang sức. Cô ngồi gần chồng - doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng tại buổi lễ.

Á hậu Phương Nhi tham gia lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, TP Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, bố mẹ Phương Nhi cũng góp mặt tại buổi lễ. Mẹ á hậu diện áo dài hồng nền nã.

Từ sau khi kết hôn, Phương Nhi rất kín tiếng. Cô được cho là khóa hai tài khoản mạng xã hội Instagram và TikTok.

Lần hiếm hoi á hậu lộ diện là tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), diễn ra ngày 24/4. Cô xuất hiện bên chồng. Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng hiện là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Green Future. Ông Hoàng hiện không trực tiếp nắm giữ cổ phần Vingroup, tuy nhiên đóng vai trò quan trọng tại một số công ty trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Cả hai cũng thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước. Theo nguồn tin thân cận, Phương Nhi và Minh Hoàng dự kiến tổ chức lễ cưới vào năm 2026.

Trước đó, lễ ăn hỏi của Phương Nhi diễn ra tại nhà riêng ở Thanh Hóa vào ngày 15/1. Ngày vui của vợ chồng cô được thắt chặt an ninh để tránh tình trạng livestream.

Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, được biết đến là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô từng thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế) và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản.