Sau thời gian luôn đeo mặt nạ, giấu kín danh tính, Hoàng tử Drill đã lộ diện. Nam ca sĩ là Cao Minh Thiên Tùng, từng góp mặt ở Vietnam Idol Kids 2016.

Tối 18/8, Hoàng tử Drill tháo mặt nạ, lộ diện danh tính. Anh cũng thay đổi profile trên trang cá nhân, chính thức lấy tên thật. Không khác dự đoán, Hoàng tử Drill chính là ca sĩ Cao Minh Thiên Tùng.

"Xin chào mọi người, em là Cao Minh Thiên Tùng", nam ca sĩ chú thích dưới hình ảnh mới nhất. Bài đăng của ca sĩ gây chú ý mạng xã hội và thu hút nhiều lượt chia sẻ, bàn tán từ công chúng. Sau khi Hoàng tử Drill lộ diện, nhiều đồng nghiệp của anh gửi lời chúc mừng và động viên.

Hoàng Tử Drill tháo mặt nạ. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Cao Minh Thiên Tùng nhiều lần đi diễn ở các sân khấu song đều đeo mặt nạ và không tiết lộ danh tính.

Cao Minh Thiên Tùng từng gây ấn tượng tại Vietnam Idol Kids 2016 và lọt vào top 5. Sở hữu giọng hát khỏe khoắn, vũ đạo tốt và ngoại hình điển trai, song Thiên Tùng hoạt động khá mờ nhạt. Gần đây, anh tham gia casting online Tân binh toàn năng 2025.

Cuối tháng 5, ca sĩ làm showbiz Việt dậy sóng với nhiều bài nhạc gây sốt, song anh không lộ mặt. Các livestream của anh cũng thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Hoàng Tử Drill là ai thậm chí trở thành chủ đề gây bàn tán trên rất nhiều diễn đàn âm nhạc.

Nam ca sĩ này cho biết anh có gần 200 bài hát tự sáng tác ở đa thể loại nhạc khác nhau. Hoàng Tử Drill tự tin có những sản phẩm phù hợp với từng cảm xúc người nghe. Giọng ca trẻ bày tỏ mong muốn khám phá và thử sức với nhiều thể loại âm nhạc mới.

Trên các nền tảng mạng, khán giả thi nhau dự đoán về danh tính của Hoàng Tử Drill. Một số cái tên được công chúng kể ra như Wren Evans, Cao Bá Hưng...