Tỷ phú Bill Gates tham gia show giải trí Hàn Quốc

Theo Korea Joongang Daily, Bill Gates sẽ góp mặt trong chương trình You Quiz on the Block có Yoo Jae Suk và Jo Se Ho. Đại diện CJ ENM xác nhận thông tin nói trên.
"Chúng tôi rất vinh dự được mời Bill Gates đến chương trình. Ông là người kết nối thế giới thông qua công nghệ và thay đổi thế giới thông qua từ thiện", phía CJ ENM cho biết.
Bill Gates sẽ là khách mời của You Quiz on the Block. Ảnh: Reuters.
Công ty nhấn mạnh sứ mệnh của chương trình là thúc đẩy phẩm giá con người phù hợp với niềm tin cốt lõi của Quỹ Gates. "Mọi cuộc sống đều có giá trị như nhau", đại diện CJ ENM khẳng định.
Tập mới nhất có sự tham gia của Bill Gates dự kiến lên sóng trong tháng 8. Tuy nhiên, ngày phát sóng cụ thể chưa được công bố.
Kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2018, chương trình nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Trong đó, You Quiz on the Block nhiều lần có sự tham gia của một số người nổi tiếng toàn cầu, có thể kể đến như Scarlett Johansson và Timothee Chalamet.
Yoo Jae Suk được coi là "MC quốc dân" của Hàn Quốc, là một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất Hàn Quốc. Tên tuổi của Yoo Jae Suk gắn chặt với thành công của nhiều chương trình truyền hình, trong đó có You Quiz on the Block. Nam MC được khán giả yêu mến vì tính cách tốt bụng, chăm chỉ và lối sống trong sạch.
