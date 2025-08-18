Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tỷ phú Bill Gates tham gia show giải trí Hàn Quốc

  • Thứ hai, 18/8/2025 16:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đại diện CJ ENM xác nhận Bill Gates sẽ góp mặt trong chương trình You Quiz on the Block.

Theo Korea Joongang Daily, Bill Gates sẽ góp mặt trong chương trình You Quiz on the Block có Yoo Jae Suk và Jo Se Ho. Đại diện CJ ENM xác nhận thông tin nói trên.

"Chúng tôi rất vinh dự được mời Bill Gates đến chương trình. Ông là người kết nối thế giới thông qua công nghệ và thay đổi thế giới thông qua từ thiện", phía CJ ENM cho biết.

Bill Gates anh 1

Bill Gates sẽ là khách mời của You Quiz on the Block. Ảnh: Reuters.

Công ty nhấn mạnh sứ mệnh của chương trình là thúc đẩy phẩm giá con người phù hợp với niềm tin cốt lõi của Quỹ Gates. "Mọi cuộc sống đều có giá trị như nhau", đại diện CJ ENM khẳng định.

Tập mới nhất có sự tham gia của Bill Gates dự kiến lên sóng trong tháng 8. Tuy nhiên, ngày phát sóng cụ thể chưa được công bố.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2018, chương trình nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Trong đó, You Quiz on the Block nhiều lần có sự tham gia của một số người nổi tiếng toàn cầu, có thể kể đến như Scarlett Johansson và Timothee Chalamet.

Yoo Jae Suk được coi là "MC quốc dân" của Hàn Quốc, là một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất Hàn Quốc. Tên tuổi của Yoo Jae Suk gắn chặt với thành công của nhiều chương trình truyền hình, trong đó có You Quiz on the Block. Nam MC được khán giả yêu mến vì tính cách tốt bụng, chăm chỉ và lối sống trong sạch.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

Lisa gợi cảm với mốt lộ nội y

Lisa gây chú ý với loạt ảnh táo bạo trên trang cá nhân. Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh hút hơn 2 triệu lượt thích.

4 giờ trước

An Nhi

Bill Gates Bill Gates Scarlett Johansson Bill Gates Yoo Jae Suk You Quiz

  • Bill Gates

    Bill Gates

    William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

    FacebookWebsite

  • Scarlett Johansson

    Scarlett Johansson

    Scarlett Johansson là một nữ diễn viên người Mỹ. Vai diễn đầu tiên của Scarlett trong bộ phim North (1994) khi cô chỉ mới 10 tuổi, sau đó cô tiếp tục gặt hái nhiều thành công với Manny & Lo, The Horse Whisperer, Girl with a Pearl Earring,... Kể từ năm 2010, Johansson đã nhận vào vai nhân vật Black Widow của Marvel Comics cho các phim điện ảnh trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

    • Ngày sinh: 22/11/1984
    • Nơi sinh: New York, Mỹ
    • Chồng: Ryan Reynolds (2008-2011), Romain Dauriac (2014-2016)

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý