Lisa gợi cảm với mốt lộ nội y

Lisa gây chú ý với loạt ảnh táo bạo trên trang cá nhân. Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh hút hơn 2 triệu lượt thích.

Trên Instagram, em út BlackPink gây chú ý với bộ ảnh mới. Loạt ảnh được thực hiện ở nhiều bối cảnh, từ ngoài trời, trong xe hơi đến giường ngủ. Những khoảnh khắc gợi cảm, nóng bỏng của Lisa trong trang phục xuyên thấu thu hút hơn 2 triệu lượt thích.

Nữ ca sĩ trang điểm nhẹ, để kiểu tóc đơn giản và không sử dụng phụ kiện để hướng sự chú ý đến trang phục. Những ngày qua, Lisa cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hậu trường thực hiện MV Dream. Ngôi sao BlackPink và tài tử Nhật Bản Sakaguchi Kentaro có nhiều phân cảnh tình tứ, thân mật. "Still dreaming" (tạm dịch: Vẫn đang mơ mộng), ngôi sao BlackPink chú thích dưới loạt ảnh.

Ảnh gợi cảm của Lisa. Ảnh: IGNV.

Trong MV, cặp ca sĩ - diễn viên hóa thân thành đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm nhưng cuối cùng phải cay đắng chia xa, để lại những ký ức đẹp mà day dứt. Sau 4 ngày phát hành, Dream cán mốc 14 triệu lượt xem.

Theo Nate, chiều 18/8, Lisa và Jisoo lên đường sang London, Anh để tiếp tục các hoạt động trong lịch trình.

Lisa gần đây đang cùng các thành viên BlackPink tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới mang tên Deadline. Nữ ca sĩ nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận với những bộ cánh ôm sát, khoe đường cong sexy.

Trong khi nhiều khán giả khen ngợi vóc dáng của Lisa thì cũng có không ít ý kiến cho rằng nữ ca sĩ ngày càng hở hang. Kết hợp những động tác vũ đạo gợi cảm bên vũ công nam, em út nhóm BlackPink không ít lần lộ khoảnh khắc nhạy cảm.