Kim Jong Kook cưới

Công ty quản lý của Kim Jong Kook thông báo tin nam ca sĩ sắp kết hôn. Song danh tính cô dâu chưa được tiết lộ.

Sáng 18/8, truyền thông Hàn đưa tin lễ cưới của Kim Jong Kook sẽ diễn ra kín đáo tại Seoul vào thời gian tới. Gia đình và số ít bạn bè thân thiết sẽ có mặt để chúc phúc vợ chồng nam ca sĩ.

Công ty quản lý Turbo JK Company xác nhận tin vui. Phía công ty cho biết: "Việc bắt đầu một hành trình mới trong năm kỷ niệm 30 năm debut thật sự có ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi mong rằng nhiều người sẽ gửi đến anh ấy sự chúc mừng và ủng hộ bằng tấm lòng ấm áp".

Kim Jong Kook sắp kết hôn. Ảnh: Chosun.

Theo phía công ty quản lý, Kim Jong Kook vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động âm nhạc. Hiện tại, anh bận rộn chuẩn bị cho album kỷ niệm 30 năm debut và concert vào tháng 10.

Kim Jong Kook vẫn giữ kín thông tin về người bạn đời và chi tiết về hôn lễ sắp tới.

Kim Jong Kook ra mắt năm 1995 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam Turbo. Sau khi nhóm nhạc tan rã, từ năm 2001, anh bắt đầu hoạt động với vai trò ca sĩ solo.

Năm 2008, Kim Jong Kook tham gia chương trình truyền hình thực tế Family Outing của đài SBS và giành được sự yêu thích của khán giả. Từ đó tới nay, anh liên tục là thành viên, khách mời quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình. Trong đó, nổi tiếng nhất là Running Man.

Anh được khán giả Việt Nam đặt biệt danh "Người năng lực" hay "chàng Hổ" trong game show ăn khách. Kim Jong Kook từng góp mặt trong vai trò khách mời của Running Man Vietnam vào năm 2021.

Kim Jong Kook nổi tiếng với thân hình vạm vỡ nhờ chăm chỉ luyện tập thể lực. Thể hình đồ sộ mang lại cho anh màu sắc riêng khó nhầm lẫn trong đội hình Running Man. Nam ca sĩ chia sẻ ban đầu anh tìm đến thể hình vì chấn thương thoát vị đĩa đệm trong quá khứ.