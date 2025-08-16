Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Động thái của Phương Mỹ Chi giữa tin hẹn hò Quang Hùng MasterD

Trong vài talk show gần đây, Phương Mỹ Chi khẳng định cô đang độc thân. Trước đó, tin đồn giọng ca "Vũ trụ cò bay" hẹn hò Quang Hùng MasterD gây chú ý trên mạng xã hội.

Những ngày qua, Phương Mỹ Chi vướng nghi vấn hẹn hò Quang Hùng MasterD. Nhiều tài khoản mạng phát hiện cả hai diện trang phục, phụ kiện giống nhau. Song cặp ca sĩ giữ động thái im lặng, không lên tiếng về chuyện tình cảm.

Mới đây, trong một tập của Siêu Thực Thành - series review ẩm thực thực tế của Trấn Thành, Phương Mỹ Chi khẳng định cô độc thân. Khi được Trấn Thành hỏi về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ chia sẻ: "Con không có ai thiệt". Nam MC tiếp tục: "Nhỏ này coi vậy chứ chính chuyên, yêu ai là chọn kỹ yêu một lần một, chứ không thích trải nghiệm".

Phương Mỹ Chi và Quang Hùng MasterD vướng tin hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra, trong một talk show với MC Thùy Minh gần đây, Phương Mỹ Chi cũng nói chưa từng yêu ai. Đề cập đến mẫu hình bạn trai, ca sĩ chia sẻ: "Em thích bạn trai nhìn tri thức, hiền hiền". Sau đó, MC Thùy Minh hỏi: "Thế có cần biết tiếng Thái Lan không?", Phương Mỹ Chi cười và nói: "Thôi, em thích bạn trai nói tiếng Việt. Bạn trai thư sinh nhưng phải có chính kiến riêng, không phải kiểu ủy mị đâu".

Phương Mỹ Chi đang phủ sóng trong các cuộc thi, chương trình về âm nhạc. Cô vừa kết thúc hành trình đáng nhớ ở Sing! Asia, với vị trí thứ ba. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô cho biết: "Tham vọng của tôi không nằm ở việc chiến thắng, mà là làm được điều gì đó thật sự có ý nghĩa cho âm nhạc Việt Nam. Tôi muốn mọi người khi xem tiết mục của mình, dù đến từ bất kỳ quốc gia nào, cũng có thể cảm nhận được cái đẹp, cái tình, cái duyên của văn hóa Việt".

Ngoài ra, Phương Mỹ Chi cũng đang nổi bật tại Em xinh "say hi". Cô được dự đoán sẽ là một trong các thành viên tiến sâu nhất tại chung kết chương trình.

