Ai đang 'vượt mặt' Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm

Trong cuộc đua giữa các "ông lớn" game show, Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm là những nghệ sĩ được chọn. Họ hiện diện cùng lúc trong nhiều chương trình đình đám.

Trong thời điểm đang dẫn Em xinh "say hi", Trấn Thành được công bố là thành viên thuộc dàn cast của Running Man Vietnam mùa 3. Nếu không có gì thay đổi, nam MC tiếp tục cầm trịch Anh trai "say hi", lên sóng vào tháng 9. Điều này đồng nghĩa chỉ trong 3 tháng, Trấn Thành "chạy show" cùng lúc ở ba chương trình đình đám.

Tương tự, Lê Dương Bảo Lâm cũng hiện diện trong Chiến sĩ quả cảm, Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân, 2 ngày 1 đêm.

Nhưng Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm vẫn xếp sau nhân vật này ở thị trường show thực tế. Chiến sĩ quả cảm, 2 ngày 1 đêm, Đấu trường gia tốc, Anh trai "say hi"... đều có sự tham gia của Ngô Kiến Huy.

Ở cuộc đấu căng thẳng giữa các "ông lớn", đây là ba cái tên đang được nhiều nhà sản xuất chọn. Bên cạnh đó, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát cũng liên tục góp mặt trong các chương trình thực tế.

Hấp lực từ những show thực tế đang khiến hơn 100 nghệ sĩ thay nhau lên sóng. Số lượng ngôi sao đủ sức nói lời từ chối với game show chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Game show Việt đã khác

Trong những năm trước, game show cũng rất phổ biến nhưng chủ yếu bị giới hạn trong lịch phát sóng truyền hình và thống trị bởi các thể loại cụ thể như tập trung vào tính giải trí hài hước. Hiện tại, các chương trình truyền hình thực tế dần thoát khỏi "biên giới" truyền thống của những show giải trí đơn thuần hay format ngoại nhập.

Ông Nguyễn Hữu Trung, CEO Zeit Media, người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất show của Việt Nam, nhận định sự bùng nổ game show ở thời điểm này không phải là ngẫu nhiên. Đầu tiên, cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng phát sóng và phân phối nội dung tạo ra nhu cầu khổng lồ về format mới. Thứ hai, hành vi khán giả những năm gần đây hướng tới những nội dung truyền cảm hứng, mang tính trải nghiệm và chữa lành. Thứ ba, hệ sinh thái sản xuất trong nước đã trưởng thành về nhân lực, thiết bị, công nghệ và quản lý rủi ro, cho phép triển khai những dự án phức tạp hơn bao giờ hết.

Các nghệ sĩ góp mặt trong Chiến sĩ quả cảm.

Hiện nay, các đơn vị sản xuất đã mạnh dạn xây dựng IP "Made in Vietnam" với câu chuyện gắn kết văn hóa, cộng đồng và giá trị xã hội. Bên cạnh yếu tố sáng tạo, chiến lược marketing và PR cũng ngày càng bài bản hơn, khai thác đa kênh từ truyền hình, OTT đến mạng xã hội, tạo nên vòng đời nội dung dài hơn.

"Trong vài năm gần đây, thị trường giải trí Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các game show thực tế với nhiều format đa dạng. Tôi cho rằng đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự trưởng thành, phát triển của ngành sản xuất nội dung", CEO Zeit Media chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tương tự, ông Hoàng Quang Lê, CEO Techbeat Records nhận định game show Việt hiện nay đang ở giai đoạn "đầu tư lớn, tầm nhìn xa". Không chỉ dừng ở việc nâng cấp hình ảnh - âm thanh, các nhà sản xuất còn mạnh tay ở khâu tổ chức, lựa chọn bối cảnh và xây dựng trải nghiệm cho người xem.

Chiến lược triển khai trải dài từ truyền hình truyền thống, mạng xã hội, YouTube đến các nền tảng streaming. Điểm đáng chú ý là xu hướng lồng ghép yếu tố giải trí với văn hóa - du lịch, để mỗi tập không chỉ cuốn hút về nội dung mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo chiều sâu và giá trị lan tỏa.

Cùng với việc làm mới các format, số lượng nghệ sĩ tham gia, mức độ đầu tư cho chương trình ngày càng "khủng". Theo CEO Techbeat Records, ở thời điểm hiện tại, chi phí sản xuất một tập game show thường bắt đầu từ vài tỷ đồng và có thể cao hơn nhiều tùy quy mô, nội dung, bối cảnh. Với những chương trình có thời lượng 10-15 tập, số tiền đầu tư có thể lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nhà sản xuất cũng không phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất, mà khai thác đa kênh: tài trợ thương hiệu, bán vé show biểu diễn, bản quyền phát sóng lại, và khai thác nội dung số trên các nền tảng online. Mô hình này giúp tối ưu doanh thu và gia tăng tuổi thọ của sản phẩm.

Ở góc nhìn chiến lược kinh doanh, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT phân tích các nhà sản xuất chương trình không xem đây đơn thuần là game show ngắn hạn, mà là quá trình tạo ra tài sản sở hữu trí tuệ (IP) có giá trị, tạo ra "một thế hệ thần tượng mới" và những sản phẩm âm nhạc mới có thể khai thác thương mại trên nhiều nền tảng trong dài hạn.

Dàn nghệ sĩ tham gia Đấu trường gia tốc.

Việc bán các bản quyền âm nhạc, vé concert có liên quan, vật phẩm lưu niệm và thu nhập trong tương lai của các diễn viên, ca sĩ, hay nhóm nhạc thần tượng được hình thành từ chương trình cũng được tính là chiến lược đa dạng hoá doanh thu dài hạn của các game show.

"Điều này cho thấy bản thân chương trình truyền hình thực tế là một công cụ marketing cho các sản phẩm khác (âm nhạc, nghệ sĩ, sự kiện trực tiếp). Trọng tâm lợi nhuận đang dịch chuyển từ khung giờ phát sóng sang toàn bộ hệ sinh thái được xây dựng xung quanh IP của game show. Sự thay đổi cơ bản trong mô hình kinh doanh giải thích cho các khoản đầu tư khổng lồ cho các game show, vượt xa mức độ thu hồi vốn chỉ dựa vào quảng cáo, ăn chia doanh thu, tìm kiếm nhà tài trợ như các chương trình truyền thống trước đây. Đây là một chiến lược tạo dựng tài sản trí tuệ dài hạn, chứ không phải là một cuộc chơi bán quảng cáo ngắn hạn như các game show truyền thống", PGS.TS trao đổi thêm.

Các 'chiến thần' game show lộ diện

Trở lại với đầu bài viết, trong sự bùng nổ của hàng loạt chương trình truyền hình thực tế, đông đảo nghệ sĩ Việt đang tham gia cùng lúc vào các đường đua. Đáng chú ý, họ không còn gắn tên mình với một nhà sản xuất mà bắt tay với nhiều "ông lớn". Trấn Thành ngoài tham gia show của DatVietVAC, còn hợp tác với đơn vị Forest Studio. Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm hay Lan Ngọc cũng tương tự.

Một số nghệ sĩ trước đây chưa từng (hoặc hạn chế tham gia game show thực tế) như Kaity Nguyễn, Quang Hùng MaterD... cũng gia nhập cuộc chơi.

Theo ông Nguyễn Hữu Trung, lý do khiến nghệ sĩ đổ xô tham gia game show là vì đây là kênh quảng bá hình ảnh hiệu quả hàng đầu hiện nay: vừa giúp gia tăng độ phủ truyền thông, mở rộng tệp khán giả mới, đồng thời tạo ra nhiều khoảnh khắc lan tỏa trên mạng xã hội. Đối với những nghệ sĩ hàng đầu, giá trị họ nhận được không chỉ nằm ở thù lao, mà còn ở cơ hội củng cố thương hiệu cá nhân, mở rộng mạng lưới hợp tác và gia tăng sức ảnh hưởng lâu dài.

Một số gương mặt xuất hiện ở nhiều show như Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc thường được chọn vì họ sở hữu ba yếu tố: khả năng giữ nhịp chương trình, sự tương tác tốt với đồng đội và khán giả, thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Ngô Kiến Huy đang là "chiến thần" game show của thị trường giải trí Việt.

Quan trọng hơn, bản thân họ đã là những cái tên có sức hút, đảm bảo một lượng khán giả trung thành theo dõi chương trình. Họ chính là "thỏi nam châm" thu hút rating và sự chú ý của công chúng.

"Việc lựa chọn nghệ sĩ tham gia không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một người chơi, tham dự; đó là một quyết định chiến lược có tác động sâu rộng đến sự thành công, khả năng thu hút khán giả và giá trị thương hiệu của một chương trình. Các dấu ấn cá nhân riêng biệt và sức hút cá nhân với các đối tượng khán giả, fan trung thành là một nhân tố không thể thiếu cho việc lựa chọn nghệ sĩ tham dự. Ngô Kiến Huy, Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm, Ninh Dương Lan Ngọc là những ví dụ điển hình cho các nghệ sĩ hội tụ đủ yếu tố mà nhà sản xuất cần. Họ có khả năng tạo ra tiếng cười một cách tự nhiên thông qua lời nói, hành động và biểu cảm", PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long nói.

Song theo các chuyên gia, việc "nhẵn mặt" trên các game show đôi khi cũng là "con dao hai lưỡi", nếu nghệ sĩ không biết cách kiểm soát và chọn lọc chương trình phù hợp. Sự xuất hiện dày đặc mà không có định hướng, nguy cơ "loãng hình ảnh" và giảm sự tập trung vào sản phẩm chuyên môn là khó tránh khỏi.

"Cách tiếp cận hợp lý là phân bổ tỷ trọng: phần lớn thời gian cho sản phẩm chuyên môn, một phần cho game show phù hợp định vị và một phần cho các hoạt động PR hoặc CSR. Trước khi nhận lời, nghệ sĩ nên tự hỏi: 'Chương trình này có hỗ trợ mục tiêu dài hạn không? Vai trò của tôi có đủ nổi bật không? Lịch phát sóng có trùng với 'điểm rơi' chiến lược của dự án cá nhân không? Nếu câu trả lời là 'có' cho cả ba, đó là lựa chọn đáng cân nhắc", ông Hoàng Quang Lê, CEO Techbeat Records kết luận.