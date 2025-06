100 nghệ sĩ đổ xô show thực tế nhưng Trường Giang mất hút

Mùa hè 2025, hàng loạt show thực tế ra mắt, thu hút sự góp mặt của gần 100 sao Việt. Có nhiều nghệ sĩ nam tham gia cùng lúc 2-3 chương trình. Riêng Trường Giang vắng bóng.

Đường đua chương trình truyền hình thực tế tiếp tục sôi động trong mùa hè năm nay. Sau khi Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, 2 ngày 1 đêm hủy/hoãn lịch phát sóng trong năm nay, một loạt show khác nhanh chóng thế chỗ. Tân binh toàn năng, Em xinh “say hi” với sự góp mặt của gần 60 thí sinh đang phát sóng, chiếm trọn sự quan tâm của khán giả trẻ.

Trong khi đó, những ngày qua, các nhà sản xuất lần lượt công bố dàn cast của các chương trình mới. Đến từ Yeah1, Gia đình Haha với sự góp mặt của 5 anh tài, chị đẹp gồm Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic và Duy Khánh sắp sửa lên sóng vào 14/6. Running Man Vietnam “thay máu” ê-kíp sản xuất, đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát.

Chung nhà với Em xinh “say hi” là Đấu trường gia tốc quy tụ dàn ngôi sao trẻ như RHYDER, Phương Anh Đào, Cris Phan, Kaity Nguyễn cùng dàn khách mời đông đảo. Ngoài ra, 12 nam nghệ sĩ khác cũng góp mặt trong show Chiến sĩ quả cảm.

Khi cả showbiz Việt đổ xô tham gia chương trình truyền hình thực tế, một gương mặt tên tuổi là Trường Giang lại vắng bóng.

Show thực tế bùng nổ

Cùng kỳ năm ngoái, miếng bánh thị phần reality show chủ yếu chia nhau cho "3 ông lớn" gồm Yeah1, DatViet VAC và Cát Tiên Sa với những chương trình đình đám có thể kể tới: Anh trai vượt ngàn chông gai; Anh trai “say hi” và Đảo thiên đường.

Song năm nay, thị trường sôi động hơn nhiều. Yeah1 tung ra lần lượt hai game show gồm Tân binh toàn năng và tới đây là Gia đình Haha. Trong khi đó, DatViet VAC cũng không kém cạnh với Em xinh "say hi", Đấu trường gia tốc.

Em xinh "say hi" và Tân binh toàn năng đang chiếm sóng. Ảnh: NSX.

Theo thống kê trên Socialite, từ ngày 4-6/6, trong 8 chương trình truyền hình thực tế đang phát sóng, Em xinh "say hi" đứng đầu bảng tổng sắp với 403.650 lượt thảo luận. Hiện các tiết mục trong hai tập của show gồm Run, Cầm kỳ thi họa, Đã xinh lại còn thông minh, Đồng dao xinh gái đang thay nhau chiếm lĩnh top thịnh hành danh mục âm nhạc. Theo sau, Tân binh toàn năng - 64.096 lượt thảo luận, kế tiếp có Đấu trường gia tốc, Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân...

Ngoài ra, một loạt nhà sản xuất show khác cũng nhảy vào cuộc đấu. Trong đó, Forest Studio, một công ty chuyên về sáng tạo và sản xuất nội dung giải trí tại Việt Nam, đưa Running Man Vietnam trở lại. Những ngày qua, những chủ đề liên quan đến dàn cast của show thực tế này được thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Đáng chú ý, việc "át chủ bài" Trấn Thành góp mặt ở mùa 3 khiến sức nóng của show càng được nhân lên. Ngoài Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, thành viên cố định của chương trình được dự đoán gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Trung và Quang Tuấn.

Một chương trình truyền hình thực tế khác là Chiến sĩ quả cảm vừa công bố dàn cast gồm 12 nghệ sĩ nam: MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài, MONO. Chương trình được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, do Cục Công tác chính trị và Zeit Media tổ chức sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025). Chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 7, với format mới mẻ. Trong đó, các chiến sĩ tham gia nhập vai và trải nghiệm môi trường huấn luyện, thực chiến khắt khe của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Tiến Luật, Song Luân, Bảo Lâm góp mặt trong Chiến sĩ quả cảm. Ảnh: NSX.

Một chương trình truyền hình thực tế về đua go-kart đầu tiên ở Việt Nam là GAMA - Dục tốc bất bại, do Lenom Việt Nam đầu tư sản xuất và Charlie Nguyễn làm tổng đạo diễn, lên sóng từ đầu tháng 6. Show cũng quy tụ dàn nghệ sĩ Việt đông đảo, gồm Trang Hý, Emma Nhất Khanh, Yaya Trương Nhi, Phú Thịnh, DJ Mie... Tuy nhiên, độ thảo luận cũng như sức hút của chương trình này kém kỳ vọng.

Nghệ sĩ đổ xô game show, Trường Giang mất hút

Theo thống kê sơ bộ, khoảng 100 nghệ sĩ Việt đồng loạt tham gia game show thực tế trong mùa hè 2025, trong đó sao nam chiếm đa số, do nhiều chương trình đòi hỏi thể lực và độ bền.

Một số nghệ sĩ như Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát... cùng lúc tham gia 2-3 game show. Những năm qua, đây cũng là những nghệ sĩ được các nhà sản xuất show săn đón nhờ sự hoạt ngôn, khả năng phản xạ nhanh trong các tình huống và thể lực tốt.

Tuy nhiên, khi cả showbiz đổ xô đi tham gia game show, một gương mặt nghệ sĩ tên tuổi khác là Trường Giang bỗng dưng mất hút. Anh không góp mặt trong bất kỳ chương trình nào, khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Trường Giang vắng bóng ở các show truyền hình. Anh tự sản xuất một series dài 20 tập và đăng trên kênh cá nhân. Ảnh: @truonggiang.

Vào năm 2023, Trường Giang vẫn phủ sóng truyền hình với Hành trình rực rỡ, 2 ngày 1 đêm (mùa 2), Lạ lắm à nha, Cuối tuần tuyệt vời. Đến 2024, nam nghệ sĩ góp mặt ở 2 ngày 1 đêm (mùa 3), Nhanh như chớp, 7 nụ cười xuân, Siêu sao siêu sales, Bậc thầy săn thưởng.

Song từ đầu năm đến nay, Trường Giang hầu như vắng bóng khỏi các show truyền hình. Anh tự sản xuất một show mang tên Khách hàng là thượng đế, gồm 20 tập, mời nhiều nghệ sĩ khác tham gia trải nghiệm các công việc như làm bánh, bán hàng đường phố, phục vụ quán ăn địa phương... Theo số liệu thống kê trên kênh của Trường Giang, các tập của series này dao động khoảng 400.000 - 600.000 lượt xem. Tập cao nhất là mở màn, ghi nhận con số 1,9 triệu lượt xem, với sự góp mặt của Cris Phan, Mai Phương Thúy, Kiều Minh Tuấn.

Theo những gì Trường Giang chia sẻ trên trang cá nhân, thời gian qua, anh chỉ góp mặt ở một số sự kiện, dành thời gian cho gia đình và tập luyện thể dục để thay đổi vẻ ngoài, hình ảnh.

Trong một sự kiện, Trường Giang chia sẻ: "Bản thân tôi cũng muốn thay đổi mình sau nhiều năm làm nghệ thuật. Mong khán giả cho tôi thời gian để thay đổi. Không thể trong một vài chương trình, tôi thay đổi được. Phong cách là thứ ăn sâu vào mình. Ý thức, tầm học vấn, hệ tư duy cá nhân quyết định điều đó. Trường Giang muốn thay đổi và nâng cấp bản thân".

Theo Trường Giang, nghệ sĩ đang ấp ủ một dự án mới. Anh mong muốn khán giả cho mình thêm thời gian. "Năm sau thôi, Trường Giang sẽ quay lại với một dự án, mà nơi đó tôi là con người hoàn toàn khác về mặt tư duy, nhìn nhận, phong cách nghệ thuật. Còn Trường Giang vẫn là Võ Vũ Trường Giang, Mười Khó mà khán giả yêu quý lâu nay", anh nói.