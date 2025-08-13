Hoài Lâm đóng phim

Hoài Lâm tái xuất màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng. Anh đóng cùng Quang Tuấn trong dự án đến từ đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

Ngày 13/8, Hoài Lâm chia sẻ thông tin về dự án điện ảnh mới nhất. Trong đó, anh cho biết sẽ đóng phim cùng Quang Tuấn trong bộ phim đến từ Hoàng Tuấn Cường. Phim thuộc thể loại tâm lý, hành động, đã bấm máy tại TP.HCM. Song ê-kíp chưa công bố ngày phát hành.

Dự án đánh dấu sự tái xuất của Hoài Lâm trên màn ảnh rộng sau nhiều năm. Bộ phim gần nhất anh góp mặt là dự án remake Yêu em bất chấp (2018), của đạo diễn Văn Công Viễn. Anh đóng cùng Ngọc Thanh Tâm.

Hình ảnh Hoài Lâm trong dự án điện ảnh mới. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Hoài Lâm cũng tham gia trong một vài dự án phim, có thể kể tới như Quý tử bất đắc dĩ, Tía tui là cao thủ...

Thời gian qua, Hoài Lâm trở lại với công việc ca hát. Anh biểu diễn ở một số phòng trà, thậm chí có lịch trình biểu diễn tại nước ngoài. Một người bạn của Hoài Lâm còn “nhá hàng” sắp cùng nam ca sĩ này phát hành sản phẩm âm nhạc mới.

Ngày 29/7, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng đăng tải tấm hình chung với Hoài Lâm cùng dòng trạng thái vui vẻ: "Công khai một trong số những nam ca sĩ đang trong mối quan hệ với mình". Nhiều khán giả mong hai người sẽ có màn hợp tác mới.

Đầu tháng 7, Hoài Lâm phát hành ca khúc Trắng ngà dành tặng người hâm mộ. Bài hát mang giai điệu ballad buồn do chính Hoài Lâm sáng tác được nam ca sĩ thể hiện bằng giọng hát da diết và cảm xúc. Sản phẩm chưa đạt hiệu ứng bùng nổ nhưng thỏa mãn sự chờ mong từ người hâm mộ về nam ca sĩ này.

Vài tháng trước đó, Hoài Lâm lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Qua các lần lộ diện hay livestream, giọng ca Hoa nở không màu cho thấy vẻ ngoài mệt mỏi, kém tươi tắn. Hồi cuối năm 2024, khi tham gia một đêm nhạc, Hoài Lâm lộ giọng hát chênh vênh, thiếu nội lực. Sau đó, nam ca sĩ cho biết sức khỏe không ổn, phải hủy show và tạm dừng hoạt động vài tháng.