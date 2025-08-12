Lý do Kaity Nguyễn cao 1,55 m nhưng đóng tiếp viên hàng không

Tại sự kiện showcase, Trung tá Trần Nam Chung, đại diện ê-kíp thực hiện bộ phim "Tử chiến trên không" nói về việc Kaity Nguyễn đóng tiếp viên hàng không nhưng cao 1,55 m.

Chiều 12/8, buổi showcase phim Tử chiến trên không đến từ đạo diễn Hàm Trần, diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên như Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Hiếu Nguyễn... Các diễn viên chính là Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn vắng mặt.

Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân, đơn vị sản xuất phim, phản hồi những câu hỏi đến từ báo giới xoay quanh dự án. Một trong số đó là tranh cãi Kaity Nguyễn đóng tiếp viên hàng không nhưng cao 1,55 m.

Trung tá Trần Nam Trung cho biết: "Bối cảnh phim này là vào năm 1978, lúc đó chưa có Vietnam Airlines như bây giờ. Hồi đó chỉ có Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam. Và tất cả máy bay thời đấy được cải tiến từ các dạng máy bay khác thôi. Mọi người nhìn cô Cúc (nguyên mẫu nhân vật do Kaity Nguyễn đảm nhận - PV) có cao bằng Kaity không. Đây chính là lý giải vì sao ê-kíp chọn Kaity, đúng bằng nguyên mẫu của tiếp viên hồi đó".

Thái Hòa và Kaity Nguyễn trong phim. Ảnh: NSX.

Bộ phim Tử chiến trên không được lấy cảm hứng từ các sự kiện không tặc có thật tại Việt Nam sau năm 1975. Xuất hiện tại sự kiện, các nhân chứng gồm các tiếp viên hàng không, cơ trưởng, từng có mặt trong vụ việc bị không tặc tấn công trên chuyến bay vào năm 1978, lần lượt chia sẻ những ký ức kinh hoàng từng trải qua.

Trong đó, bà Cúc (cựu tiếp viên hàng không) nhớ lại lúc đó, máy bay chỉ vừa cất cánh được 8 phút, bà chuẩn bị đứng dậy để phục vụ cho hành khách. Bất ngờ, một đối tượng lạ mặt dùng dao, súng kề sát cổ bà và đe dọa.

"Lúc đó, trong đầu tôi nghĩ ngay đến không tặc. Chỉ trong tích tắc, phản xạ của tôi rất nhanh. Tôi đứng phía ngoài nên nghĩ ngay đến việc làm sao để không tặc tránh xa buồng lái, câu giờ để tổ lái có thêm thời gian xử lý. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm cảnh vệ. Nhưng cảnh vệ đã bị khống chế. Sau đó, không tặc uy hiếp tôi, đưa tôi đứng sát buồng lái, yêu cầu tổ lái mở cửa", bà nhớ lại.

Tử chiến trên không xoay quanh cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Dự án điện ảnh thuộc thể loại hành động - kịch tính, với bối cảnh chủ yếu xuyên suốt trên máy bay.