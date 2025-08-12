Hoa hậu Phương Linh nghỉ việc ở tập đoàn công nghệ

Đại diện của Phương Linh xác nhận cô không còn là nhân viên của tập đoàn công nghệ. Cô đang tập trung cho các hoạt động ở vai trò Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh cho biết cô đã dừng công việc chuyên viên công nghệ ở công ty cũ. Người đẹp hiện giữ vai trò đại sứ trong một chiến dịch của đơn vị này.

Thời gian này, Phương Linh tập trung hoàn thành các vai trò trong nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ. Cô cũng dành thời gian tập luyện và chuẩn bị cho Miss Cosmo 2025.

Hoa hậu Phương Linh đã nghỉ việc ở tập đoàn công nghệ. Ảnh: Phương Lâm.

Trước đó, vào ngày 12/7, Hoa hậu Phương Linh từng có chuyến về thăm công ty sau khi đăng quang.

Phương Linh từng là chuyên viên tuân thủ công nghệ thông tin của Zalopay.

"Công việc cụ thể của tôi là rà soát, kiểm tra những phần mềm mà công ty đang áp dụng, xem có đáp ứng yêu cầu quan trọng từ bên thứ ba. Nếu chưa tuân thủ, tôi phải làm việc với các anh chị developer hay những team khác nhau để đảm bảo hệ thống được chạy một cách an toàn mà không có rủi ro gì", Phương Linh chia sẻ trong series La Muse của Tri Thức - Znews.

Khi ghi danh ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, cô xin nghỉ phép không lương tại công ty đang làm trong hai tháng. Sau đêm chung kết và đội trên đầu vương miện Miss Cosmo, người đẹp đã vội vàng nhắn tin cho nhân sự công ty để gia hạn thêm 10 ngày.

“Sau khi Linh đăng quang, mọi người dán hình Linh treo khắp cả công ty. Những bức hình đó viral trên mạng xã hội. Linh rất cảm động, cũng hơi mắc cỡ chút xíu. Nhưng mà Linh biết mọi người rất tự hào về mình. Linh cũng đang sắp xếp thời gian để sớm quay lại công ty”, hoa hậu chia sẻ và nói thêm rằng “đồng nghiệp nhắn tin chúc mừng liên tục. Các sếp bảo treo hình Linh lên để cả công ty cùng chung vui”, Phương Linh nói.

Theo Phương Linh, làm việc trong lĩnh vực IT, áp lực lớn nhất đến từ việc công nghệ luôn luôn thay đổi, phát triển. Bản thân cô phải luôn học hỏi mỗi ngày để theo kịp sự biến đổi đó. Phương Linh tiết lộ bản thân thuộc tuýp người không ngại thay đổi và sẵn sàng đối diện với mọi áp lực.