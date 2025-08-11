Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ốc Thanh Vân và đồng nghiệp nói về số tiền quyên góp cho bé Lavie

  • Thứ hai, 11/8/2025 16:44 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Trương Bảo Như chia sẻ số tiền đồng nghiệp, khán giả quyên góp cho con gái của cố nghệ sĩ Mai Phương vẫn được gửi trong ngân hàng và có sinh lời.

Trong tập mới nhất của chương trình Bước chân hai thế hệ, Ốc Thanh Vân và các nghệ sĩ tưởng nhớ cố diễn viên Mai Phương. Họ cùng chia sẻ, nhắc nhớ lại các kỷ niệm cùng diễn viên trước đây.

Ca sĩ Trương Bảo Như nhớ lại thời điểm Mai Phương qua đời vào năm 2020. Lúc ấy, đại dịch Covid-19 bùng phát, lễ tang diễn viên diễn ra kín đáo, hạn chế người đến viếng.

Sau đó, Ốc Thanh Vân đứng ra kêu gọi đồng nghiệp, khán giả ủng hộ bé Lavie - con gái cố diễn viên. Tổng số tiền quyên góp được là 500 triệu đồng. Những năm qua, Ốc Thanh Vân vẫn lo lắng cho bé Lavie. Song trên mạng xã hội, nữ diễn viên không ít lần vướng tin đồn ác ý.

Theo Trương Bảo Như, số tiền đồng nghiệp, khán giả quyên góp cho con gái của cố nghệ sĩ Mai Phương vẫn được gửi trong ngân hàng từ năm 2020. Vào năm 2023, số tiền sinh lời được khoảng 200 triệu đồng.

"Chị Vân luôn muốn giữ nguyên số tiền đó, không mẻ một đồng. Tôi kể như vậy để mọi người hiểu chị Vân cho còn không hết. Chị Vân cũng thường xuyên cho Lavie đồ", Trương Bảo Như chia sẻ.

oc thanh van anh 1

Ốc Thanh Vân lo lắng cho bé Lavie sau khi Mai Phương qua đời.

Ốc Thanh Vân sau đó gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, khán giả đã giúp đỡ Mai Phương và con gái thời gian đó.

"Mạng xã hội vẫn còn những góc khuất cay nghiệt của một số thôi, lòng tốt vẫn lớn hơn. Nhưng đôi khi vì những lời cay nghiệt đó, chúng tôi cảm thấy sợ. Chúng tôi nghĩ chẳng lẽ thương hay giúp đỡ một người chân thành lại khó vậy sao. Tôi mong rằng những điều đó không còn nữa, chỉ còn một xã hội đẹp đẽ, lòng người là trên hết", cô chia sẻ.

Sau khi Mai Phương qua đời, Ốc Thanh Vân cùng các nghệ sĩ đã đóng góp giúp đỡ bé Lavie. Toàn bộ số tiền đóng góp đều được gửi vào số tài khoản mang tên Ốc Thanh Vân. Trong đó, riêng Trấn Thành và nhóm bạn đã quyên góp được 300 triệu đồng.

Khi nói về kế hoạch nhận nuôi bé Lavie, Ốc Thanh Vân từng trải lòng: "Tôi luôn đồng hành, hỗ trợ cho Lavie ở bất cứ thời điểm nào. Hiện tại, Lavie đang được chăm sóc rất tốt. Có hai người đang nuôi bé. Hai người này đã giúp đỡ Phương từ xưa. Họ không phải ruột thịt, nhưng mang tình cảm như gia đình. Phương may mắn có những người thương thật lòng, giúp nhiệt tình. Chuyện này khúc mắc, không thể chia sẻ được nên mong mọi người thông cảm".

Bé Lavie hiện sống ở TP.HCM, được hai cô bảo mẫu chăm sóc. Năm 2023, Phùng Ngọc Huy từ Mỹ về Việt Nam, đoàn tụ với con gái sau nhiều năm xa cách.

Sách tham khảo: Cải lương Sài Gòn 1955-1975, một công trình biên khảo được những người làm sân khấu tâm tư và nỗ lực thực hiện trong suốt 4 năm qua. Nội dung sách biên khảo được tiếp cận từ góc độ khoa học liên ngành lịch sử, nghệ thuật sân khấu, lý luận văn học, văn hóa học… với cách thao tác căn cứ vào tài liệu được người đương thời ghi lại; những bài viết tham luận từ các cuộc tọa đàm, hội thảo; các phát biểu ghi âm từ các tác giả, soạn giả, đạo diễn, nghệ sĩ, nhà báo, nhà lý luận phê bình và các nhà quản lý - có vốn sống, vốn nghề, nhiều kinh nghiệm, trong sáng tác, kể chuyện, trong biểu diễn và ca hát.

An Nhi

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Mai Phương

    Mai Phương

    Mai Phương tên đầy đủ là Phạm Thị Mai Phương, là một diễn viên của làng giải trí Việt. Cô được biết đến qua các vai diễn trong phim "Hương phù sa", "Xóm cào cào", "Trai nhảy",... Giữa tháng 8/2018, Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 4, đã di căn vào xương. Tối 28/3/2020, nữ diễn viên qua đời, hưởng dương 35 tuổi.

    • Năm sinh: 1985
    • Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
    • Phim tham gia: Hương phù sa, Xóm cào cào, Mộng phù du,...

  • Phạm Thị Thanh Vân

    Phạm Thị Thanh Vân

    Ốc Thanh Vân có tên thật là Phạm Thị Thanh Vân là một nữ diễn viên khởi nghiệp từ lĩnh vực kịch nói sau đó lấn sân sang phim truyền hình, điện ảnh và dẫn chương trình.

    • Ngày sinh: 18/2/1984
    • Nơi sinh: Hải Phòng
    • Phim: Chuyện phái đẹp, Nào ta cùng hát, Tình yêu còn lại, Cô gái xấu xí,...

Tuan Hung pha le hinh anh

Tuấn Hưng phá lệ

07:10 8/8/2025 07:10 8/8/2025 Giải trí Giải trí

0

Tuấn Hưng vừa nhận lời tham gia một đêm nhạc ở Hà Nội. Anh cho biết quyết định được đưa ra phút chót, dù mới mổ dây thanh quản.

