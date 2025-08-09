Vì sao Sen Vàng chọn Bảo Ngọc thi Hoa hậu Thế giới?

Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng đội vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2022, nhưng lại sắp tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác là Hoa hậu Thế giới.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây bất ngờ khi được chọn thi Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới). Sở dĩ nói bất ngờ bởi Bảo Ngọc từng đăng quang một cuộc thi hoa hậu quốc tế khác - Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa). Cô cũng giữ vai trò giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025.

Vì vậy, quyết định nói trên từ Sen Vàng, công ty quản lý Bảo Ngọc đồng thời là đơn vị nắm bản quyền Miss World Vietnam, gây tranh luận trên mạng xã hội. Bên cạnh sự ủng hộ từ cộng đồng fan sắc đẹp bởi Bảo Ngọc là “chiến binh” mạnh, cũng có ý kiến cho rằng đây là tiền lệ chưa từng có ở thị trường sắc đẹp Việt.

Toan tính của Sen Vàng khi cử Bảo Ngọc đi thi hay công ty này không còn đại diện tốt hơn, là những câu hỏi được đặt ra.

Tranh luận khi Bảo Ngọc thi Miss World

Ngày 8/8, giới sắc đẹp Việt bùng nổ trước thông tin Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Miss Intercontinental 2022, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 - trở thành đại diện tiếp theo góp mặt tại Miss World 2026. Cuộc thi này dự kiến diễn ra vào đầu năm sau.

Lý giải việc lựa chọn Bảo Ngọc, ông Hoàng Nhật Nam, đại diện công ty Sen Vàng giải thích đơn vị này đã có hành trình theo dõi Bảo Ngọc, từ Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam cho đến thời điểm hiện tại. Theo ông Nam, Bảo Ngọc đang ở thời điểm “chín muồi” về nhan sắc, tài năng để có thể góp mặt tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất nhì hành tinh. Sau khi đơn vị này liên hệ với ban tổ chức Miss World và Miss Intercontinental đều nhận được sự đồng thuận.

“Trước khi đến với Miss World, Bảo Ngọc đã thực hiện nhiều dự án cộng đồng và cam kết sẽ đi trọn hành trình này, không chỉ trong cuộc thi mà cả về sau - dù có trở thành doanh nhân hay bất kỳ vai trò nào, cô vẫn tiếp tục cống hiến. Điều này khiến chúng tôi tin tưởng. Khi chúng tôi ngỏ lời, Bảo Ngọc đã rất hào hứng, chia sẻ rằng đây là ước mơ từ lâu nhưng chưa dám nói, vì nghĩ Miss World Vietnam mỗi năm đều chọn đại diện mới và mình sẽ không có cơ hội. Ban tổ chức Miss Intercontinental và Miss World đều hoan nghênh quyết định này. Tôi tin đây là sự đồng lòng lớn, là cơ duyên và thời điểm chín muồi”, ông Nam nói.

Bảo Ngọc sẽ là đại diện tiếp theo góp mặt tại đấu trường Miss World.

Về phía Bảo Ngọc, người đẹp nói trước khi quyết định đến với Miss World, cô cũng hoài nghi về bản thân và nhận nhiều thắc mắc về lý do tiếp tục góp mặt tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Song người đẹp cho rằng sau thời gian suy nghĩ, cân nhắc, cô tự thấy sứ mệnh của bản thân chưa dừng lại. Vì vậy, cô đặt ra mục tiêu đạt vị trí cao nhất có thể tại Miss World 2026, đồng thời trải nghiệm trọn hành trình tại sân chơi sắc đẹp này.

Sau khi đơn vị nắm bản quyền công bố thông tin Bảo Ngọc thi Miss World 2026, nhiều tranh luận xuất hiện ở các diễn đàn, fanpage về sắc đẹp. Nhiều fan sắc đẹp ủng hộ Bảo Ngọc chinh phục thử thách mới. Những năm qua, Bảo Ngọc cũng là hoa hậu Việt giữ được sức hút, hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực.

Nhưng bên cạnh đó, dân mạng cũng khó hiểu về quyết định nói trên. Bởi lẽ, Sen Vàng vẫn dự định tổ chức Miss World Vietnam 2025 vào tháng 11. Song họ không chọn cô gái đăng quang cuộc thi này để tham gia Miss World 2026 như thông lệ, mà "handpick" Bảo Ngọc.

Ngoài ra, một đại diện khác trong top 3 Miss World Vietnam mùa gần nhất là Á hậu 2 Huỳnh Minh Kiên, chưa góp mặt tại bất cứ đấu trường sắc đẹp quốc tế nào. Trong khi những người đẹp khác như Á hậu Kiều Loan, Tường San (mùa Miss World Vietnam 2019) hay Á hậu Phương Nhi (Miss World Vietnam 2022)... đều đã được "xuất khẩu" tại các cuộc thi hoa hậu trên thế giới.

“Bảo Ngọc đã đăng quang một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, tại sao không nhường cơ hội cho người khác”; “Hoa hậu Liên lục địa rồi còn thi Hoa hậu Thế giới làm gì nữa vậy”; “Tại sao không cho Minh Kiên cơ hội”; “Vậy cuối cùng là Bảo Ngọc từ bỏ vương miện Miss Intercontinental à”; “Không hiểu toan tính của Sen Vàng ra sao khi cử Bảo Ngọc thi Miss World”; “Hay BTC không còn ứng viên nào tốt hơn để thi Miss World”... là những bình luận để lại.

Toan tính của Bảo Ngọc và Sen Vàng

Thông tin Bảo Ngọc gia nhập đường đua Miss World 2026 có thể gây bất ngờ với fan sắc đẹp, song với giới quan sát thị trường hoa hậu, không phải là điều nằm ngoài dự đoán. Ở bối cảnh hiện tại, nếu không phải Bảo Ngọc, Sen Vàng không còn ai tốt hơn cô để có thể thi đấu tại sân chơi này.

Một số cái talent do Sen Vàng quản lý hiện tại như Á hậu Miss World Vietnam Huỳnh Minh Kiên, Á hậu Hoa hậu Quốc gia Hạnh Nguyên hay Cẩm Ly... đều mờ nhạt.

Trong bối cảnh thị trường hoa hậu đang bão hòa và Sen Vàng gặp không ít khó khăn sau biến cố liên quan đến Thùy Tiên, đơn vị này cần một "cú hích" mạnh mẽ để có thể lấy lại sức ảnh hưởng, phong độ như đã từng. Lúc này, Bảo Ngọc chính là "át chủ bài" mà Sen Vàng đặt để.

Bảo Ngọc tham gia tích cực hoạt động thời gian qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bảo Ngọc là gương mặt có profile đẹp. Cô hội tụ nhiều tiêu chí mà Miss World cần. Ngoài lợi thế về ngoại hình, chiều cao nổi trội (1,86 m), cô còn sở hữu thành tích về học tập và hoạt động xã hội. Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), đồng thời là nhà sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Người đẹp từng tham dự Hội nghị COP29 tại Azerbaijan cùng phái đoàn Việt Nam, và là một trong những gương mặt trẻ có đóng góp vào việc tổ chức Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Khí hậu (LCOY Việt Nam 2024). Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Ngày Trái đất tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 6.000 tình nguyện viên và giúp thu gom 35 tấn rác thải.

Vào năm 2024, Bảo Ngọc là 1 trong 10 cá nhân được vinh danh nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao. Đầu năm nay, cô vào đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Trên kênh cá nhân, hoa hậu cũng thường xuyên chia sẻ những clip chia sẻ về phương pháp học hiệu quả.

Trở lại với Miss World, còn quá sớm để có thể dự đoán được thành tích của đại diện Việt Nam tại đấu trường này ở thời điểm hiện tại. Và Bảo Ngọc có phải ứng viên mạnh hay không thì còn phải đợi những gì cô thể hiện sắp tới.