Hòa Hiệp nói về việc làm bố đơn thân

Nam diễn viên cho biết làm bố đơn thân cũng gặp nhiều khó khăn song con trai là động lực để anh vượt qua.

Hòa Hiệp vừa chia sẻ những hình ảnh mới bên con trai trên trang cá nhân. Nam diễn viên gây chú ý khi cho biết đang làm bố đơn thân. "Làm bố đã khó, làm bố đơn thân lại càng không dễ. Nhưng mỗi bước con đi, mỗi tiếng con cười chính là nguồn sức mạnh lớn lao nhất để bố vững vàng tiến bước. Dù hành trình này nhiều thử thách, bố vẫn chọn yêu thương bằng tất cả những gì mình có - bởi chỉ cần con khôn lớn, khỏe mạnh, mọi vất vả của bố đều xứng đáng. Bố yêu con trai Louis", Hòa Hiệp bày tỏ.

Diễn viên Hòa Hiệp ở tuổi ngoài 40. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả động viên Hòa Hiệp. Bên cạnh đó, một bộ phận tài khoản mạng đặt nghi vấn nam diễn viên và vợ Việt kiều đường ai nấy đi. Trên trang cá nhân, Hòa Hiệp cũng để "độc thân".

Vào cuối tháng 5, Hòa Hiệp đăng tải hình ảnh nắm tay người bạn đời kèm chia sẻ: "Anh tin vào chữ duyên. Hai ta ở hai phương trời khác, gặp được nhau là cái duyên. Chúng ta đã có những ngày tháng yêu nhau thật đẹp. Thôi chúng ta cùng cố gắng để vượt qua em nhé. Hãy nắm tay nhau thật chặt và đừng buông nhé em". Tuy vậy, Hòa Hiệp chưa công khai danh tính và hình ảnh vợ.

Khi ấy, chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hòa Hiệp cho biết: "Tôi xin phép không chia sẻ quá sâu về gia đình mình. Không phải vì ngại ngùng hay giấu giếm, mà vì muốn giữ cho những người thân yêu của mình một không gian riêng, không bị xáo trộn bởi sự ồn ào ngoài kia".

Anh nói việc có con ở tuổi ngoài 40 là "trải nghiệm lạ lùng nhưng rất hạnh phúc”.

"Từ lúc có con, tôi mới hiểu sâu hơn thế nào là tình thân. Nhìn con lớn lên từng ngày, tôi vừa vui, vừa lo. Vui vì có thêm một nguồn sống mới, nhưng cũng lo vì phải làm sao để mình luôn là tấm gương cho con noi theo. Đi quay, đi diễn xong là tôi tranh thủ về nhà và ưu tiên dành hết cho con. Những lúc chơi cùng con, nhìn con cười hay đơn giản là nằm cạnh con thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy cuộc sống đáng giá hơn rất nhiều", nam diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh công việc, Hòa Hiệp thường xuyên đi làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Nghệ sĩ được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim, có thể kể đến như Cổng mặt trời, Lối sống sai lầm, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Làm Dâu, Ông trùm...