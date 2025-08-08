Tuấn Hưng phá lệ

Tuấn Hưng vừa nhận lời tham gia một đêm nhạc ở Hà Nội. Anh cho biết quyết định được đưa ra phút chót, dù mới mổ dây thanh quản.

Tối 7/8, Tuấn Hưng cho biết sau nhiều suy nghĩ và cân nhắc, anh quyết định góp mặt trong đêm nhạc hướng về đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ. Theo ca sĩ, quyết định được đưa ra vào phút chót, sau lời thuyết phục từ ban tổ chức chương trình.

"Thời điểm này, dây thanh mới mổ xong, chắc chắn chỉ có 30-50% công lực, vậy thì hát hò gì. Nhưng đại diện ban tổ chức nói cứ xuất hiện, vì tôi từng là người khởi xướng tinh thần anh em kết đoàn. Tiến lùi đều khó với lời mời này. Hát không hay thì khán giả chê trách, rồi hết thời với lại hết hơi. Không xuất hiện thì thành kẻ phàm phu, không trọng lời mời thành ý từ ban tổ chức. Nhưng bỏ qua tất cả, nếu như sự xuất hiện của tôi có ý nghĩa cho chương trình", Tuấn Hưng chia sẻ.

Theo thông tin, BTC show Tuấn Hưng tham gia cách đây vài ngày đã đến Nghệ An, ủng hộ tiền mặt, giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Ca sĩ Tuấn Hưng trước khi cạo tóc. Ảnh: FBNV.

Trước đó, nam ca sĩ trải qua ca phẫu thuật dây thanh quản. Sau đó, Tuấn Hưng cho biết mất khoảng một tháng để phục hồi. Anh sẽ dừng mọi lịch trình công việc để hồi phục sức khỏe.

Giữa tháng 7, Tuấn Hưng cũng quyết định cạo trọc đầu với mong muốn mẹ anh có sức khỏe tốt hơn sau thời gian lâm bạo bệnh.

"Tôi không xuống tóc để thành người khác. Chỉ là muốn trở về gần hơn với chính mình và để bản thân đang cố gắng tu tập, cầu xin sức khỏe cho mẹ. Ai hiểu thì thương. Ai chưa hiểu, tôi cũng thương. Vì họ khác mình nên không có những suy nghĩ giống mình hiện tại. Nên tôi không cần phản bác. Chỉ cần tiếp tục tĩnh và buông những điều không đáng giữ. Thong dong, tự tại đến từ bên trong", anh cho biết.