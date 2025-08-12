Công ty của Jack bị cưỡng chế thuế 893 triệu đồng?

Sau công ty TNHH M-TP Entertainment của Sơn Tùng, J97 Entertainment cũng nhận quyết định cưỡng chế thuế với số tiền gần 893 triệu đồng.

Thuế cơ sở 1 TP.HCM ban hành Quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH J97 Entertainment của Jack. Số tiền gần 893 triệu đồng gồm trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của công ty và cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/6 - 26/7. Thời gian thực hiện cưỡng chế vào ngày 30/11.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Công ty TNHH J97 Entertainment phản hồi: "Bảng số liệu đang lan truyền trên mạng xã hội là thông tin cũ, chưa được cập nhật đúng với thực tế. Công ty vẫn đang thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn của Cục Thuế TP.HCM".

Công ty TNHH J97 Entertainment được thành lập vào năm 2020, do bà Trần Thị Cẩm Loan, mẹ Jack là giám đốc.

Trước đó, công ty TNHH M-TP Entertainment, do Sơn Tùng M-TP điều hành và sáng lập, bị cưỡng chế nợ thuế hơn 118,7 triệu đồng.

Sau đó, thông tin này lan truyền trên mạng xã hội kèm theo nhiều bàn tán. Đến tối 11/8, trao đổi với Tri Thức - Znews về vấn đề thuế, phía công ty TNHH M-TP Entertainment phản hồi: "Vấn đề hiện tại là sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử. Hệ thống chưa tự động bù trừ đối với khoản thuế mà công ty đã tạm nộp ở tỉnh ngoài, khác nơi đóng trụ sở chính. Công ty đã liên hệ và đang tích cực phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề này. Chúng tôi có đầy đủ chứng từ chứng minh việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. M-TP Entertainment luôn đề cao tính minh bạch và trách nhiệm trong mọi hoạt động, cam kết tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam”.