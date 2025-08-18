Kiều Minh Tuấn, Thành Trung lúng túng trong show về chiến sĩ công an

Trong tập mới nhất, 12 nghệ sĩ tham gia diễn tập giải cứu 200 nạn nhân trên sông Sài Gòn. Đây là thử thách nguy hiểm nhất đối với dàn cast “Chiến sĩ quả cảm”

Tối 17/8, 12 nghệ sĩ của chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm tiếp tục bước vào những thử thách nguy hiểm, từ giải cứu nạn nhân đang mắc kẹt trên vách đá trong rừng mưa đến nhiệm vụ chữa cháy con tàu đang giữ mạng sống của hơn 200 người dân trên sông Sài Gòn.

Lần đầu, các nghệ sĩ đối diện sức ép nghẹt thở trong cuộc chạy đua với thời gian, giải cứu hàng trăm nạn nhân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dàn nghệ sĩ chia sẻ về trải nghiệm vượt qua nỗi sợ cá nhân, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an.

Tình huống nguy hiểm ở Chiến sĩ quả cảm

Mở đầu chương trình, 12 nghệ sĩ nhanh chóng bước vào thử thách đầu tiên: diễn tập thực hành cứu nạn cứu hộ tại địa hình hiểm trở, với sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Chí Thành (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM).

Dàn cast được chia thành ba tổ, mỗi tổ đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau gồm Trinh sát cứu nạn cứu hộ; Triển khai hệ dây; Cố định dây, kéo dây triển khai đèn chiếu sáng.

Dàn nghệ sĩ diễn tập thực hành cứu nạn cứu hộ tại địa hình hiểm trở.

Trong một địa hình hiểm trở với vách đá trơn trượt và vực cao cheo leo, Thành Trung, Song Luân và Neko Lê gặp khó khi triển khai hệ thống dây cứu hộ. Họ phải sử dụng khí tài máy cưa để gạt bỏ chướng ngại vật, tạo lối đi thuận tiện cho đồng đội và đưa băng ca tiếp cận vị trí nạn nhân. Neko Lê ban đầu ngỡ rằng nhiệm vụ của tổ anh là đơn giản nhưng khi bước vào nhiệm vụ mới hiểu rõ đây là thử thách nguy hiểm nhất.

Ở vị trí trinh sát cứu nạn cứu hộ, Ngô Kiến Huy và Liên Bỉnh Phát có nhiệm vụ sơ cứu nạn nhân, trong khi Kiều Minh Tuấn và MONO là những người thiết lập đường dây đưa băng ca đến vị trí của nạn nhân.

Một tình huống ngoài dự đoán xảy đến khi đang cứu hộ, Song Luân phát hiện dây đã hết trong lúc băng ca kịp tiếp cận nạn nhân. Các thành viên rơi vào cảnh hoang mang, lo lắng. Sau đó, nhờ sự tiếp ứng kịp thời của các tiểu đội trưởng, tình huống nguy cấp đã nhanh chóng được xử lý.

Theo lệnh chỉ huy, tổ triển khai hệ đèn chiếu sáng lập tức chi viện cho tổ triển khai hệ dây. 5 chiến sĩ cùng phối hợp, dồn toàn bộ sức lực để đưa nạn nhân trở về an toàn.

12 nghệ sĩ hoàn thành thử thách dưới cơn mưa lớn.

Song Luân nhớ lại khoảnh khắc khó quên: "Tôi vừa phải giữ cho nạn nhân an toàn trên đỉnh chóp của vách đá vừa phải xoay băng ca trong không gian rất hẹp. Chỉ cần trượt hay sơ suất một chút là nạn nhân có thể rơi xuống vách đá".

Sau khi hoàn thành thử thách thực chiến, 12 nghệ sĩ ngồi quây quần bên bếp lửa và nghe Thượng tá Nguyễn Chí Thành chia sẻ về hành trình làm nghề cùng những ký ức khó quên trong những vụ giải cứu các nạn nhân trước đây.

"Đối với người lính cứu nạn cứu hộ, chúng tôi không được bỏ cuộc. Vì chúng tôi là tia hy vọng cuối cùng của người nhà nạn nhân. Nếu mình bỏ cuộc, nạn nhân này sẽ mãi mãi nằm dưới hang", Thượng tá Nguyễn Chí Thành bộc bạch.

Diễn tập cứu 200 nạn nhân trên con tàu bốc cháy

Sau khi hoàn thành bài tập huấn cứu người gián tiếp và trực tiếp dưới nước cùng Đại úy Trần Văn Thịnh (Tổ đặc biệt tinh nhuệ dưới nước, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM), 12 nghệ sĩ nhập vai nhận nhiệm vụ mới.

Sau tiếng còi báo lệnh, dàn cast nhanh chóng tiến đến hiện trường - nơi con tàu du lịch chở hơn 200 hành khách và nhân viên trên sông Sài Gòn bất ngờ bốc cháy từ khu vực gian bếp. Đây là buổi diễn tập thực chiến với quy mô và mức độ đầu tư lớn nhất từ đầu hành trình của Chiến sĩ quả cảm.

Buổi diễn tập giải cứu 200 nạn nhân trong vụ cháy trên tàu.

12 chiến sĩ khẩn trương phân chia nhiệm vụ. Trong đó, Thành Trung, Ngô Kiến Huy, Neko Lê và MONO đảm nhận vai trò trinh sát, tiếp cận, trấn an hàng trăm nạn nhân đang hoảng loạn trên tàu.

Liên Bỉnh Phát và Lê Dương Bảo Lâm nhận nhiệm vụ cứu người dưới nước. Trong khi đó, Tiến Luật - Phan Mạnh Quỳnh, Song Luân - Long Hạt Nhài, Kiều Minh Tuấn - Quốc Thiên tiến hành dập lửa trên tàu.

Không khí tại hiện trường trở nên hỗn loạn với nhiều tiếng la hét từ các nạn nhân cùng ngọn lửa ngày càng lan rộng. Dàn nghệ sĩ nhanh chóng bắt tay nhiệm vụ dập lửa và giải cứu các nạn nhân.

Kết thúc hai nhiệm vụ, các nghệ sĩ trở về ngôi nhà chung. Tại đây, họ chia sẻ về những trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời khi tham gia show thực tế về chiến sĩ công an. MONO nói qua các thử thách, anh dành sự khâm phục, ngưỡng mộ trước những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an. Phan Mạnh Quỳnh nhớ lại khoảnh khắc ngạt thở, mất ý thức trong một tình huống chữa cháy trước đó.

"Đây là những trải nghiệm khó quên. Lần đầu tiên, tôi được đi trên cano của lực lượng cứu hộ, đứng giữa cây cầu của TP.HCM. Khung cảnh đó thật hoành tráng. Nếu không tham gia chương trình, không biết bao giờ tôi có những trải nghiệm như vậy", nhạc sĩ chia sẻ.