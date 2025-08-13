Căn phòng ngập đồ và rác gây sốc của mỹ nhân Trung

Hình ảnh bừa bộn với đồ đạc và rác chất ngập lối đi trong phòng của diễn viên Quản Nhạc khiến cư dân mạng sốc.

Theo Sohu, trong một chương trình truyền hình gần đây, cảnh quay phòng khách và phòng thay đồ của Quản Nhạc (30 tuổi) ngập quần áo, đồ đạc chất đống, lối đi chật hẹp đã khiến nhiều khán giả sốc. Hàng loạt bình luận xuất hiện dưới tập này: "Thật kinh ngạc", "Nhà của nữ diễn viên lại bừa bộn đến vậy"; "Bất ngờ quá, không nghĩ Quản Nhạc lại lười biếng dọn phòng như vậy"...

Trước phản ứng của dư luận, Quản Nhạc mới đây đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân: "Xin lỗi mọi người vì căn phòng lộn xộn của tôi". Cô cũng tiết lộ đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ cư dân mạng ngỏ ý muốn đến giúp dọn dẹp.

Hình ảnh căn phòng ngập đồ của diễn viên Quản Nhạc. Ảnh: Sohu.

Đồng thời, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh dì ruột của cô đang dọn dẹp và chia sẻ: "Gần đây tôi nhận được rất nhiều tin nhắn tương tự. Tôi cũng rất cảm ơn mọi người đã nhiệt tình muốn đến giúp dọn dẹp, nhưng dì tôi đã nhanh hơn một bước rồi. Sau khi xem chương trình, dì ấy đã lập tức mua vé máy bay từ Thanh Đảo đến nhà tôi ở Bắc Kinh. Hiện tại, dì ấy đang bắt tay vào công cuộc dọn dẹp. Hình ảnh trông có vẻ lộn xộn là vì dì đang tổng vệ sinh sâu. Tất cả đồ đạc đều được chuyển ra ngoài".

Quản Nhạc sinh năm 1995 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương và là một nữ diễn viên tài năng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Ngoài ra, Quản Nhạc cũng góp mặt trong các chương trình tạp kỹ, gần nhất có Đạp gió 2025.

Đáng chú ý, trong một tập của Đạp gió, Trương Tiểu Uyển, đồng nghiệp thân thiết của Quản Nhạc mời cô về đội nhưng bất ngờ bị từ chối. Cả hai sau đó vướng tin bất hòa. Song ngay sau đó, Trương Tiểu Uyển lên tiếng khẳng định cô và Quản Nhạc không nhất thiết phải luôn diễn chung trên mọi sân khấu, cả hai đều muốn thử sức với những điều mới mẻ.